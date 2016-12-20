7-летняя девочка умерла от гриппа в Хабаровске

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Управление СК РФ по Хабаровскому краю начало доследственную проверку по факту смерти школьницы в детской краевой клинической больнице, куда ее госпитализировали с диагнозом грипп.

"16 декабря 2016 года в одну из больниц Хабаровска из дома была доставлена семилетняя девочка с высокой температурой. Через несколько часов она скончалась. Следственными органами будет дана тщательная оценка действиям врачей по оказанию своевременной медицинской помощи ребенку", — сообщил старший помощник руководителя СУ СК по Хабаровскому краю Илья Гудков, добавив, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В местном Минздраве случившееся объясняют скорым развитием болезни у ребенка, а также тем, что прививку от гриппа девочке делали семь лет назад. Специалисты обещают провести в больнице, где она скончалась, свою проверку.

Как ранее сообщала Правда.Ру, в середине декабря эпидемия гриппа была объявлена уже в 20 регионах страны. Специалисты рекомендует не пренебрегать средствами неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ. Для того, чтобы снизить вероятность заражения респираторными вирусными инфекциями, нужно по возможности избегать посещения общественных мест, ограничить контакты с людьми с симптомами простудных заболеваний.

Подробнее о том, когда начинается эпидемическая вспышка гриппа в России, как определяют штамм этого вируса и в какое время лучше делать прививки против гриппа, читайте в интервью, которое дала Pravda.Ru директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

Тем временем академия труда и социальных отношений оценила потери российской экономики от эпидемии гриппа в 700 миллиардов рублей. По словам проректора Академии Александра Сафонова, потери ВВП можно сократить, если все работодатели будут предоставлять заболевшим сотрудникам возможность лечиться дома.

"Приблизительно 20% населения ежегодно заболевают ОРВИ или гриппом. Если брать это в масштабах занятых в экономике, то это где-то приблизительно 14 миллионов человек. Только в результате того, что человек даже один раз заболеет в течение года, страна теряет за счёт эпидемии дополнительно 251 миллиард рублей. А в целом для экономики болезни ОРВИ и грипп обходится почти в 700 миллиардов рублей", — рассказал Сафонов Лайфу.

По его мнению, число заболевших уменьшилось бы, если работодатели предоставляли сотрудникам право на трёхдневный оплачиваемый больничный. "Если человек заболел, не надо его держать на рабочем месте, потому что это заболевание быстро передаётся на других членов коллектива, лучше человеку дать возможность хотя бы дня три полежать дома", — считает эксперт.

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