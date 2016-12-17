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Источник Правда.Ру

Жительница Рязанской области рассказала, что вместо опухоли ей вырезали почку

Здоровье

Член Общественной палаты Султан Хамзаев попросил генерального прокурора Юрия Чайку помочь жительнице Рязани, которая пожаловалась, что ей в ходе операции вместо раковой опухоли удалили почку.

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Отмечается, что после операции женщина была выписана из больницы. В медицинской карточке говорится, что состояние ее организма находится в норме. По документам пациентку выписали с двумя почками.

"Вместе с этим результаты нескольких последующих обследований сразу после ее выписки левую почку не обнаружили", — добавил общественник.

Он подчеркнул, что сейчас дела разбирается на региональном уровне, однако оно "продолжает сопровождаться давлением местных органов на гражданку", передает РИА Новости.

Хамзаев попросил Чайку взять дело под личный контроль, провести тщательную проверку и наказать "всех виновных в этой страшной трагедии". Общественник также попросил разобраться в ситуации министра здравоохранения Веронику Скворцову и рязанского губернатора Олега Ковалева.

Сегодня информацию прокомментировала член Совета Федерации Лариса Тюрина, занимавшая в 2014 году пост министра здравоохранения Рязанской области. Она назвала не соответствующей действительности эти данные.

"Информацию эту я увидела. Я знаю, что эта информация недостоверна и не соответствует действительности… Потому что были раньше обращения от данной больной, но все проверки, которые проводились, показали: заявления эти действительно не имеют никаких оснований", — сказала Тюрина РИА Новости.

Как отметила собеседница агентства, женщина была оперирована в начале 2014 года, она была проинформирована и о своем заболевании, и о возможном развитии событий.

Напомним, ранее Правда.Ру сообщала о жителе Подмосковья, который умирал от рака, а врачи лечили его от радикулита. Мужчина обращался за медицинской помощью дважды в конце октября. Ему поставили диагноз: радикулит. Через несколько дней состояние ухудшилось. Тогда врачи написали, что у пациента пневмония. Его отправили в больницу. В медучреждении 2 ноября он скончался.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ГСУСК, согласно медицинскому свидетельству о смерти, причиной смерти является другое заболевание.

В силовых структурах отметили, что, по их данным, у мужчины на самом деле был рак.

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