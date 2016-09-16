ВОЗ обещает гибель 10 млн человек из-за неизлечимых инфекций

Из-за устойчивости инфекций к антибиотикам к 2050 году могут погибнуть около 10 миллионов человек. Об этом предупредила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Вирус СПИДа. Фото: AP.

"Эта уже огромная проблема, но в ближайшие десятилетия она будет усугубляться. В некоторых странах уже есть инфекции, которые совершенно не поддаются лечению. Это означает, что будут погибать почти 10 миллионов человек от инфекций, которые более неизлечимы", — цитирует ТАСС помощника генерального директора ВОЗ Кейдзи Фукуду.

ВОЗ отмечает, что к 2050 году траты государств на борьбу с заболеваниями могут превысить $100 триллионов.

Напомним, одними из самых опасных инфекций является болезнь Крейтцфельтда-Якоба, ВИЧ, болезнь, вызванная вирусом Зика, бешенство, кеморрагическая лихорадка, чума, сибирская язва, холера и менингококковая инфекция. Все они не излечимы.

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