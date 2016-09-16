Из-за устойчивости инфекций к антибиотикам к 2050 году могут погибнуть около 10 миллионов человек. Об этом предупредила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
"Эта уже огромная проблема, но в ближайшие десятилетия она будет усугубляться. В некоторых странах уже есть инфекции, которые совершенно не поддаются лечению. Это означает, что будут погибать почти 10 миллионов человек от инфекций, которые более неизлечимы", — цитирует ТАСС помощника генерального директора ВОЗ Кейдзи Фукуду.
ВОЗ отмечает, что к 2050 году траты государств на борьбу с заболеваниями могут превысить $100 триллионов.
Напомним, одними из самых опасных инфекций является болезнь Крейтцфельтда-Якоба, ВИЧ, болезнь, вызванная вирусом Зика, бешенство, кеморрагическая лихорадка, чума, сибирская язва, холера и менингококковая инфекция. Все они не излечимы.
Читайте последние новости Pravda. Ru на сегодня
Суета киевских правителей наводит на мысль, что идея с выборами в Крыму была подсказана. Едва ли в Киеве до прошлой недели не подозревали о выборах в Госдуму. Напомним, на днях не признавать выборы в Госдуму - как раз из-за Крыма - США и Евросоюзу посоветовал Гарри Каспаров. А потом вдруг озарило и Порошенко и Ко.
Два года назад Владимир Путин уехал с саммита G20 в Австралии до завершения мероприятия, а на саммите в китайском Ханчжоу он — один из самых ожидаемых гостей. Газета "Нью-Йорк Таймс" написала, что "хотя экономика России меньше, чем экономика Австралии, Россия продолжает утверждать себя в качестве мировой державы". Так в чем твоя сила, Россия?
Опубликованы секретные документы ВАДА, согласно которым, организация покрывала употребление допинга спортсменами США.