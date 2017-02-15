Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Противостояние: в России спасают 70 процентов детей, больных раком

Здоровье

15 февраля — Международный день детей, больных раком. В Москве в среду прошло первое заседание попечительского совета Фонда поддержки и развития в области детской гематологии, онкологии и иммунологии "Врачи, инновации, наука — детям".

359569.jpeg

Председателем попечительского совета Фонда является первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. В заседании попечительского совета Фонда приняли участие известные люди: двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, известная актриса и благотворитель Чулпан Хаматова, академик РАН, физик Георгий Рыкованов и другие.

Фонд был создан в 2014 году для обеспечения финансовой и организационной поддержки ФГБУ "Национальный научно-практический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева" в части комплексных инновационных клинических исследований, соответствующих новейшим международным стандартам.

Ежегодно в России примерно у 4500 детей и подростков выявляют онкологические заболевания. Врачи и ученые центра проводят исследования в поиске методов терапии для 30-35 процентов заболевших, которые пока не могут быть вылечены с помощью существующих технологий, и внедряют в практику более щадящие методы лечения без долговременных осложнений.

По итогам заседания попечительского совета Сергей Кириенко сказал, что уже в этом году фонд привлечет 400-450 миллионов рублей. Сам он передал фонду бонус, полученный после ухода из Росатома.

А вообще, отметил первый замглавы администрации президента РФ, можно рассчитывать, что за пять-семь лет будет собран целевой капитал в четыре миллиарда рублей.

По словам Кириенко, от рака погибает каждый пятый заболевший ребенок и мириться с этим нельзя.

Опыт врачей Центра имени Дмитрия Рогачева свидетельствует, что сейчас от рака можно излечить от 70 до 80 процентов заболевших детей. Но цель заключается в том, чтобы достичь еще больших положительных показателей.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Салаты по-корейски
Рецепты
Салаты по-корейски
5 масок для омоложения лица
Красота
5 масок для омоложения лица
Комментарии
Актуальная аналитика
Происшествия
Следователь-миллиардер Захарченко "наказал" бизнесмена за ликвидацию химоружия
Деньги
Микрокредиты: почему это опасно
Евросоюз
США начали разваливать еврозону
Читательский топ
ВСУ применили на Донбассе оружие массового поражения
Социологи и эксперты: Украина развалится - даже НАТО не спасет
Госдеп рассказал о том, как санкции повлияли на экономику России
От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
Иностранные банки поспешно "сливают" рубль
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Украина
ВСУ применили на Донбассе оружие массового поражения

Для читателей Pravda.Ru эту важную новость прокомментировал Владимир ЕВСЕЕВ, заместитель директора Института стран СНГ.

ВСУ применили на Донбассе оружие массового поражения
Социологи и эксперты: Украина развалится - даже НАТО не спасет
Мир
Социологи и эксперты: Украина развалится - даже НАТО не спасет
Мир
Госдеп рассказал о том, как санкции повлияли на экономику России
Мир
От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
Мир
От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"

Дональд Трамп требует вернуть Крым Украине и вообще "занимает невероятно жесткую позицию по России", сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
ЭКСПЕРТЫ: Развал Украины. Помочь или подождать?
Украина
ЭКСПЕРТЫ: Развал Украины. Помочь или подождать?
Мир
Немецкий журналист: "провалом европейской дипломатии" стали Минские соглашения
Прибалтика
Эстония призывает Россию спасти ее железные дороги
Украина
В ЛНР сообщили о возможной гибели разведчиков ВСУ

В погранслужбе ЛНР заявили о том, что разведгруппа ВСУ, попытавшаяся вчера проникнуть на территорию республики, вероятно, была уничтожена.

В ЛНР сообщили о возможной гибели разведчиков ВСУ
Американский капитан морской пехоты поставил российскую армию в пример США
Мир
Американский капитан морской пехоты поставил российскую армию в пример США
Украина
ВСУ применили на Донбассе оружие массового поражения
Мир
В конгрессе США призвали наказать Россию за Айболита в Лимпопо
Юрий Носовский Микрокредиты: почему это опасно Юрий Носовский Дмитрий Нерсесов США начали разваливать еврозону Дмитрий Нерсесов Владимир Губарев Кто допишет таблицу Менделеева? Владимир Губарев
Комментарии
Александр Пеньков От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
Ирина Каменецкая От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
dei4ik Крым — Украине? Сначала Техас — Мексике!
Ирина Каменецкая От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
Ирина Каменецкая От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
Valeri Lipodat От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
Леонель Месси От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
Виктор Гольдмахер Символ веры Каспарова: "США - сияющий город на холме"
Леонель Месси От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
Александр Холодный Иностранные банки поспешно "сливают" рубль
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?