Противостояние: в России спасают 70 процентов детей, больных раком

15 февраля — Международный день детей, больных раком. В Москве в среду прошло первое заседание попечительского совета Фонда поддержки и развития в области детской гематологии, онкологии и иммунологии "Врачи, инновации, наука — детям".
Председателем попечительского совета Фонда является первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. В заседании попечительского совета Фонда приняли участие известные люди: двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, известная актриса и благотворитель Чулпан Хаматова, академик РАН, физик Георгий Рыкованов и другие.
Фонд был создан в 2014 году для обеспечения финансовой и организационной поддержки ФГБУ "Национальный научно-практический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева" в части комплексных инновационных клинических исследований, соответствующих новейшим международным стандартам.
Ежегодно в России примерно у 4500 детей и подростков выявляют онкологические заболевания. Врачи и ученые центра проводят исследования в поиске методов терапии для 30-35 процентов заболевших, которые пока не могут быть вылечены с помощью существующих технологий, и внедряют в практику более щадящие методы лечения без долговременных осложнений.
По итогам заседания попечительского совета Сергей Кириенко сказал, что уже в этом году фонд привлечет 400-450 миллионов рублей. Сам он передал фонду бонус, полученный после ухода из Росатома.
А вообще, отметил первый замглавы администрации президента РФ, можно рассчитывать, что за пять-семь лет будет собран целевой капитал в четыре миллиарда рублей.
По словам Кириенко, от рака погибает каждый пятый заболевший ребенок и мириться с этим нельзя.
Опыт врачей Центра имени Дмитрия Рогачева свидетельствует, что сейчас от рака можно излечить от 70 до 80 процентов заболевших детей. Но цель заключается в том, чтобы достичь еще больших положительных показателей.
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Для читателей Pravda.Ru эту важную новость прокомментировал Владимир ЕВСЕЕВ, заместитель директора Института стран СНГ.
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