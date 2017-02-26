Эксперт приговорил Хиллари Клинтон к окончательному поражению

В "Фейсбуке" появилось видео, в котором Хиллари Клинтон заявляет, что она вернулась, чтобы победить Дональда Трампа вместе с народом.

Фото: АР

Хиллари, которая была очень подавлена после предвыборной кампании и поражения на выборах, сделала громкое заявление. "Я снова с народом, на этих выборах демократы должны победить", — утверждает она. В ее речи говорится, что необходимо сопротивление, и она готова снова возглавить его. Она призывает всеми силами выигрывать выборы в нынешнем и следующем году. Отметим, что в США планируется проведение довыборов губернаторов, а также будет избираться вся палата представителей и часть сената.

Новый руководитель Национального комитета американской Демократической партии Том Перес в свою очередь пообещал превратить в настоящий кошмар президентство Дональда Трампа. Он заявил, что сделает все возможное для того, чтобы у республиканца не было шансов переизбраться на второй срок. Он готов организовать кампанию по сопротивлению политике президента. "Однажды люди будут изучать эту эпоху американской истории. И они зададут всем нам вопрос: "Где вы были в 2017 году, когда нами управлял худший президент в истории США?" Мы же сможем ответить, что Демократическая партия была во главе сопротивления и сделала всё, чтобы у него был один президентский срок", — цитирует The Washington Post Переса.

"Правда.Ру" обратилась за комментарием к политологу Международного института гуманитарно-политических исследований Владимиру Брутеру.

Сможет может ли Хиллари Клинтон реализовать задуманное и "навредить" Трампу? Пойдут ли за ней люди?

Я думаю, что очень редко в истории Соединенных Штатов можно видеть ситуации, когда проигравший кандидат возглавляет партию в следующие годы. Такое бывало — например, когда Рейган сначала проигрывал выборы. Считаю, что для Клинтон, учитывая ее возраст, а также небольшой рейтинг популярности в политике, всё закончилось.

То есть не судьба?

Я думаю, что демократы будут искать нового лидера, который будет отличаться от Хиллари Клинтон своим бэкграундом, и своим взглядом на будущее американской политики и роли Соединенных Штатов во всем мире. И, собственно говоря, консервативный поворот, который возглавил Трамп, он в определенной степени обуславливает наличие другого поворота — более левого, который возглавлял Сандерс. Но Сандерс, при всех его достоинствах, не самый, наверное, удачный и конструктивный из кандидатов. Я думаю, что у демократов, вполне возможно, будут новые лидеры.

Кстати, "Триумфатором" американской премии "Золотая малина" за худшие достижения в кино стал документальный фильм "Америка Хиллари: тайная история Демократической партии". 25 февраля картина победила в четырех главных номинациях: "Худший фильм 2016 года", а также худшие режиссура, мужская и женская роли. В фильме критикуется Демократическая партия и ее кандидат на президентских выборах в США Хиллари Клинтон.

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