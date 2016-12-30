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Источник Правда.Ру

"Нафтогаз" пожаловался на снижение транзита российского газа через Украину

Экономика

Транзит российского газа через Украину с 22 декабря сократился на 19% из-за увеличения поставок по "Северному потоку" в немецкий газопровод Opal, заявил "Нафтогаз".

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Фото: REX

Украинская компания отмечает со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), что "Газпром" существенно увеличил объемы транспортировки газа по "Северному потоку".

"Почти все дополнительные объемы прошли через газопровод Opal. При этом объем транзита по Украине за это время значительно сократился, а ежедневный общий объем поставок газа в Европу двумя маршрутами фактически не менялся", — говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" заявили, что это "ставит под сомнение" утверждения о том, что расширение доступа "Газпрома" к Opal не приведет к уменьшению объемов транзита российского газа через Украину, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее стало известно что Еврокомиссия расширила "Газпрому" доступ к газопроводу OPAL. Этот трубопровод соединяет газопровод "Северный поток" с газотранспортными системами Германии и стран Центральной Европы. Ранее Россия уже располагала половиной мощностей. Сейчас же компании "Газпром" позволили использовать до 90% мощности газопровода OPAL в Германии.

Свое недовольство этим выразили власти Украины, заявив, что это нарушает соглашение об ассоциации с ЕС. Позже к стенаниям подключились и депутаты Рады. Подробнее читайте в материале: OPAL на Украине попал в опалу.

Кроме того, как сообщала Правда.Ру, отказаться от услуг Украины позволит "Турецкий поток". Об этом говорят эксперты.

Украина - это вообще отдельная история. Они нас шантажируют тем, что поднимают транзитные ставки, которые просто не соответствуют рыночным, вместо того, чтобы, напротив, как-то удерживать "Газпром", как клиента, предлагать лучшие ставки. Мы же, по сути, единственный клиент их газотранспортной системы, без нашего газа их газотранспортная система просто ненужная инфраструктура абсолютно. Кроме того, Киев не накапливает нужного объема к зиме, нужного объема газа в подземных хранилищах, соответственно, высоки риски изъятий газа из транзитных уже объемов. То есть европейцы будут недополучать газ, как это было зимой 2009 года. Так что, в этом смысле масса рисков, и мы их должны нивелировать. Поэтому и "Турецкий поток", и "Северный поток-2" вкупе позволят нам отказаться от услуг Украины, — рассказал Правде. Ру руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

Накануне стало известно, что "Газпром" завершил создание на территории России мощностей для подачи газа по двум веткам "Турецкого потока" общим объемом 31,5 миллиарда кубометров газа, рассказал глава компании Алексей Миллер на селекторном совещании.

Таким образом, по его словам, готовность с российской стороны для поставок газа по "Турецкому потоку" по итогам работы в 2016 году составляет 100%.

Во второй половине 2017 года начнется укладка газопровода в Черном море, добавил Алексей Миллер.

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Темы газ Россия Украина Северный поток Турецкий поток
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