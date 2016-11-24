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Источник Правда.Ру

Bloomberg удивлен поведением "Нафтогаза" в Twitter

Экономика

Украинская госкомпания "Нафтогаз" ведет в Twitter виртуальную борьбу против "Газпрома" по вопросу о поставках газа.

Bloomberg удивлен поведением Нафтогаза в Twitter

Как пишет Bloomberg, "Нафтогаз" часто публикует в своем аккаунте твиты, посвященные контрактным спорам с Россией, и размещает материалы, открыто осуждающие проекты "Газпрома" по строительству новых газопроводов для доставки топлива в Европу. Кроме того, ведущие аккаунт сотрудники украинской компании часто делают ретвиты "комплиментов" в адрес "Газпрома".

Агентство сообщает, что в сентябре госкомпания даже опубликовала для своих подписчиков ссылку на страницу с часами, которые отсчитывали дни с того момента, как "Нафтогаз" купил у Москвы последнюю партию газа. Российская же компания, на аккаунты которой на русском и английском языках подписаны более 70 тысяч человек, не ответила ни на один твит "Нафтогаза", у которого в сумме было 1519 подписчиков на момент написания статьи.

"Газпром" отказался от комментариев Bloomberg. По мнению эксперта агентства Марко Бастоса, читающего курс по медиакоммуникациям в Лондонском городском университете, "Нафтогаз" как государственная компания может свободно писать в Twitter, так как ее сообщения в соцсетях не сильно влияют на настроения потребителей и потенциальных инвесторов.

Напомним, "Газпром" и "Нафтогаз" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку природного газа из РФ на Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года.

При этом сумма исковых требований "Нафтогаза Украины" к "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже составляет 26,6 миллиарда долларов, "Газпрома" к "Нафтогазу" — 38,7 миллиарда долларов, сообщил "Нафтогаз" в начале августа на своей странице в Facebook. Позже глава "Нафтогаза" Андрей Коболев говорил, что в конце августа компания подаст в Стокгольмский арбитраж дополнения к иску к "Газпрому" по транзиту газа, которые будут касаться снижения российской стороной давления в газотранспортной системе.

Ранее Pravda.Ru писала, что "Нафтогаз Украины" не намерен оплачивать декларации ОАО "Газпром" на территории Донецкой и Луганской областей, поскольку они могут "использоваться для списания убытков".

""Газпром" отчитался о поставках на Украину 1,2 млрд куб. м газа за первое полугодие. Похоже, менеджеры "Газпрома" нашли идеальную возможность для списания убытков. Ведь нарисовать можно любую цифру поставок, если они не контролируются принимающей стороной", — написал представитель украинской газовой монополии на официальной странице организации в соцсети Facebook. "Нафтогаз" не будет платить за газ, который мы не заказывали и не принимали", — подчеркивается в сообщении.

Ранее стало известно о том, что глава "Газпрома" Алексей Миллер называл стоимость газа для "оккупированных" районов Донбасса. По данным отчетов компании, общая сумма составляет $718,5 млн. Руководитель Газпрома" считает данные показатели "долгом "Нафтогаза", несмотря на многочисленные заявления Киева о незаконности поставок на "оккупированную" территорию.

В ответ на обвинения Миллера "Нафтогаз" заявлял, что не принимает газ по контракту с "Газпромом" на газоизмерительных станциях (ГИС) "Прохоровка" и "Платово". "Все взаимные претензии, возникшие в рамках хозяйственных отношений между "Нафтогазом" и "Газпромом", должны быть решены в арбитражном порядке", — отмечали в холдинге.

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Темы газ Украина Газпром Нафтогаз
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