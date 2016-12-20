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Источник Первый канал

Минфин США сообщил о новом расширении санкций против России

Экономика

Санкционный список против России "в связи с событиями на Украине" в очередной раз расширили США, о чем сообщило американское министерство финансов.

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Фото: AP

В список внесены семь физических лиц и 26 компаний, а также два судна под российским флагом.

В санкционные списки США против России из-за событий на Украине добавлены следующие физические лица: Михаил Дедов, Михаил Клишин, Кирилл Ковальчук, Дмитрий Лебедев, Дмитрий Мансуров, Олег Минаев, Евгений Пригожин.

Ведомство также сделало особую оговорку в отношении ФАУ "Главгосэкспертиза России" в своем санкционном списке.

Данная общая лицензия разрешает определенные транзакции "при заключении контрактов, оплате, получении или использовании проектных обзоров или разрешений от ФАУ "Главгосэкспертиза России", говорится в документе.

Ранее телеканал CBSNews со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщал, что руководство Главного разведывательного управления Генштаба ВС России может подвергнуться санкциям со стороны США в связи с обвинениями в причастности к кибератакам.

"CBSNews стало известно, что США, весьма вероятно, введут санкции против руководства крупнейшего российского разведывательного ведомства", — отмечалось в сюжете телеканала. Там же появлялась эмблема ГРУ и текст о том, что власти США имеют "большую степень уверенности", что Россия стоит за хакерскими атаками в ходе избирательной кампании в США.

США и Евросоюз в 2014 году ввели санкции против РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Эти меры включают запрет въезд в страны ЕС и США для ряда должностных лиц из РФ, а также заморозку их активов. Кроме того, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Санкции неоднократно расширялись и продлевались.

Напомним, по итогам саммита ЕС канцлер Германии Ангела Меркель заявила о продлении еще на полгода санкции в отношении России из-за ситуации на Украине.

Глава немецкого правительства отметила, что это будет "осуществлено в ходе соответствующего технического процесса".

Причина — недостаточный прогресс в урегулировании ситуации на востоке Украины. По словам Меркель, она и президент Франции Франсуа Олланд "доложили о выполнении минских договоренностей". Она добавил, что оно идет медленно.

Меркель добавила, что в Евросоюзе, обсуждая продление санкций против России, исходили из существующей ситуации, но говорили и о возможном изменении позиции США.

Ряд экспертов ранее связывали отмену санкции против РФ с приходом на пост президента США Дональда Трампа. Однако советник избирательного штаба нового американского президента Картер Пейдж призвал не ждать скорой отмены антироссийских ограничений. По его словам, снятие с РФ санкций — "вопрос долгих переговоров", которые могут длиться не один год.

Между тем, приближенные к избранному президенту США люди уже открыто заявляют о том, что санкции в отношении России могут быть сняты. Такое предположение выдвинул один из ведущих советников Дональда Трампа во время избирательной кампании в США, бывший конгрессмен от штата Джорджия Джек Кингстон. Он на этой неделе провел закрытую встречу с представителями американской бизнес-элиты в Москве.

"Трамп может изучить ситуацию с санкциями. Они длились достаточно долго. Достигнут ли был желаемый результат? Трамп не желает оставаться верным принципам внешней политики Барака Обамы", — цитирует Кингстона РБК.

По словам Кингстона, вновь избранному президенту не обязательно следовать курсом своего предшественника, а можно всё начать сначала.

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Темы США Минфин США расширение санкций санкции против России
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