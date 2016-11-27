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Источник Правда.Ру

Певец Александр Скляр попал под обстрел во время поездки на Донбасс

Культура » Музыка

Российский рок-музыкант, заслуженный артист РФ Александр Скляр 27 ноября попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко.

Певец Александр Скляр попал под обстрел во время поездки на Донб
Фото: www.facebook.com/AFSklyar/photos/

"Можете поздравить Александра Скляра. У него сегодня было боевое крещение. Он побывал на передовой и попал под обстрел", — приводит его слова Донецкое агентство новостей. Инцидент произошел, когда Скляр раздавал свои диски с автографами ополченцам.

Глава ДНР отметил, что обстрел произошел в районе промзоны между городами Авдеевка и Ясиноватая, недалеко от Донецка. "Кортеж на обратном пути "засекли" и открыли огонь из крупнокалиберного стрелкового оружия. Мы-то люди военные, нам привычно, а с ним такое случилось впервые", — пояснил глава ДНР.

Указывается, что пострадавших в результате обстрела нет.

Отметим, Александр Скляр — известный российский рок-музыкант, автор песен, радиоведущий и актер неоднократно заявлял о своей поддержке ополченцев Новороссии. В интервью корреспонденту Pravda. Ru он подробнее рассказал о том, что заставило его занять такую позицию, заявил, что не поддерживает поступок выступившего в Славянске Андрея Макаревича, и пояснил, почему не поедет с концертами в Киев или Одессу.

"Новороссия отстаивает право на то, чтобы быть территорией самодостаточной. Они ощущают себя не в русле того, что сейчас происходит на Украине вообще. Они рассматривают поход на их территорию как посягательство на их суверенную целостность — на их дух, на их культуру, на их язык.

Поэтому в данном случае я предпочитаю высказать более четкую позицию: я — русский человек, и, соответственно, я стою за русскую Новороссию. Я стою за Новороссию, в которой сражаются и погибают русские люди. Причем не только те, которых мы называем ополченцами, но еще и совершенно мирные граждане, которые оказываются под раздачей. Это уже счет идет на тысячи. И это настоящая война. Поэтому я в данном случае высказываю свою позицию более конкретно, более четко.

Вот вы меня спросили, поехал ли бы я… А это зависит от того, куда бы я поехал, перед кем бы выступать. Нужно ли там вообще выступать сейчас, если мы говорим о территориях, где сейчас идет война? А в другие территории я бы просто сам бы не поехал. Я ни в Харьков не поехал бы, ни в Киев не поехал бы, ни в Одессу. Просто не поехал бы", — рассказал ранее Александр Скляр Pravda.Ru.

Интервью с Александром Скляром в материале "Александр Ф. Скляр: "Я за русскую Новороссию""

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Русский рок — за Донбасс!
Темы обстрел Донбасс Александр Скляр
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