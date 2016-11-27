Певец Александр Скляр попал под обстрел во время поездки на Донбасс

Российский рок-музыкант, заслуженный артист РФ Александр Скляр 27 ноября попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко.

Фото: www.facebook.com/AFSklyar/photos/

"Можете поздравить Александра Скляра. У него сегодня было боевое крещение. Он побывал на передовой и попал под обстрел", — приводит его слова Донецкое агентство новостей. Инцидент произошел, когда Скляр раздавал свои диски с автографами ополченцам.

Глава ДНР отметил, что обстрел произошел в районе промзоны между городами Авдеевка и Ясиноватая, недалеко от Донецка. "Кортеж на обратном пути "засекли" и открыли огонь из крупнокалиберного стрелкового оружия. Мы-то люди военные, нам привычно, а с ним такое случилось впервые", — пояснил глава ДНР.

Указывается, что пострадавших в результате обстрела нет.

Отметим, Александр Скляр — известный российский рок-музыкант, автор песен, радиоведущий и актер неоднократно заявлял о своей поддержке ополченцев Новороссии. В интервью корреспонденту Pravda. Ru он подробнее рассказал о том, что заставило его занять такую позицию, заявил, что не поддерживает поступок выступившего в Славянске Андрея Макаревича, и пояснил, почему не поедет с концертами в Киев или Одессу.

"Новороссия отстаивает право на то, чтобы быть территорией самодостаточной. Они ощущают себя не в русле того, что сейчас происходит на Украине вообще. Они рассматривают поход на их территорию как посягательство на их суверенную целостность — на их дух, на их культуру, на их язык.

Поэтому в данном случае я предпочитаю высказать более четкую позицию: я — русский человек, и, соответственно, я стою за русскую Новороссию. Я стою за Новороссию, в которой сражаются и погибают русские люди. Причем не только те, которых мы называем ополченцами, но еще и совершенно мирные граждане, которые оказываются под раздачей. Это уже счет идет на тысячи. И это настоящая война. Поэтому я в данном случае высказываю свою позицию более конкретно, более четко.

Вот вы меня спросили, поехал ли бы я… А это зависит от того, куда бы я поехал, перед кем бы выступать. Нужно ли там вообще выступать сейчас, если мы говорим о территориях, где сейчас идет война? А в другие территории я бы просто сам бы не поехал. Я ни в Харьков не поехал бы, ни в Киев не поехал бы, ни в Одессу. Просто не поехал бы", — рассказал ранее Александр Скляр Pravda.Ru.