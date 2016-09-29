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Музыка Вивальди в исполнении солистов "Москонцерта" на сцене МГК имени Чайковского

Культура

2 октября 2016 года в Малом зале Московской консерватории будет звучать восхитительная музыка знаменитого венецианца, крупнейшего представителя итальянского скрипичного искусства, Антонио Вивальди. В программе вечера инструментальные концерты в исполнении камерного оркестра "Московская Камерата", народных артистов России, солистов "Москонцерта".

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 Вивальди хорошо известен по всему миру благодаря своим инструментальным концертам, в особенности для скрипки. Именно этот жанр обессмертил имя великого новатора, подарив ему при жизни широкое признание публики всей Европы. Как выдающийся знаток оркестра, Вивальди стал изобретателем многих колористических эффектов. Обладая острым чувством звуковой палитры, он использовал самые различные сочетания музыкальных инструментов. Музыка Вивальди по сей день поражает новизной жизнеощущения и необычайностью образов.

"Для всех наших гостей мы готовим уникальную программу, собрание шедевров в исполнении великолепных артистов, — рассказывает Элеонора Якубова, художественный руководитель филармонического объединения "Москонцерта". — На сцене консерватории будут звучать сочинения, написанные для редчайших инструментов: мандолины, лютни, виоль д'амур. А значимость события подчеркнется тем, что концерт приурочен к юбилею старейшей организации Москвы — 85-летию "Москонцерта".

Окунуться в эпоху барокко и насладиться несравненной красотой произведений итальянского композитора поможет яркий состав музыкантов, сделав вечер 2 октября незабываемым.

Программа:

— Концерт для струнных и бассо континуо ля мажор,RV 158;

— Концерт для флейты, струнных и бассо континуо "Щегол" ре мажор,RV 428;

— Концерт для скрипки, струнных и бассо континуо ре мажор,RV 230из цикла "Гармоническое вдохновение";

— Концерт для двух мандолин, струнных и бассо континуо cоль мажор, RV 532;

— Концерт для виоль д'амур, лютни, струнных и бассо континуо ре минор, RV 540;

— Концерт для двух виолончелей, струнных и бассо континуо соль минор, RV 531.

Исполнители:

Народный артист России Сергей ЛУКИН — домра

Народный артист России Александр ЦЫГАНКОВ — домра

Юлия ИГОНИНА — скрипка

Наталья БЕЛОКОЛЕНКО-КАРГИНА — флейта

Сергей ПОЛТАВСКИЙ — виола д'амур

Олег БУГАЕВ — виолончель

Рустам КОМАЧКОВ — виолончель

Аркадий РЕЗНИК — гитара

Елена АГАБАЛЬЯНЦ — клавесин

Камерный оркестр "МОСКОВСКАЯ КАМЕРАТА"

Главный дирижер — Заслуженный артист России Николай СОКОЛОВ

Начало в 19:00.

Адрес МГК имени Чайковского: ул. Большая Никитская, 13.

Стоимость билетов от 300 до 1500 рублей. Билеты продаются в кассах консерватории и на сайте "Москонцерта" www.mosconcert.com

Аккредитация СМИ и дополнительная информация: 79150920696@yandex.ru Карина Василевская.

Темы МКГ Вивальди Москонцерт консерватория
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