Посмотрев "Викинга", кто-то, может быть, начнет про это время читать

За несколько дней до Нового года прошла премьера одного из самых ожидаемых проектов года, масштабного российского фильма "Викинг" с Данилой Козловским в главной роли.

Фото: скриншот с youtube.com

По словам продюсера ленты Константина Эрнста, создатели "Викинга" работали над сценарием семь лет вплоть до начала съемок. Было построено несколько декорационных комплексов, сшито более 1,5 тысяч оригинальных костюмов, сделано более 800 планов компьютерной графики.

"В основе лежит "Повесть временных лет", мы рассказываем о реальных событиях и реальных героях из истории нашей страны. После просмотра "Викинга" каждый сможет ответить, кто он и почему он может гордиться историей своего народа", - сказал Эрнст на презентации фильма на фестивале Comic Con Russia.

В российский прокат фильм вышел в двух версиях - с возрастными ограничениями 12+ и 18+, хронометраж версий отличается на 4 минуты. Картина была впервые представлена на американском кинорынке в Лос-Анджелесе в ноябре. По словам главы Роскино Екатерины Мцитуридзе, более 45 стран выразили интерес к покупке прав на прокат картины.

После начала проката фильма на в кинотеатрах страны впечатления от картины разделили критиков и зрителей на два непримиримых лагеря.

Почему фильм про князя Владимира назвали "Викинг" и чем он будет полезен зрителю, Pravda.Ru рассказал кинокритик Давид Шнейдеров:

— "Викинг" смотреть нужно, хотя бы потому, что это один из немногих фильмов, снятых в формате 3D. Это кино, которое касается истории нашей Родины, а спорить о том, были ли так все на самом деле или нет - абсолютно бесполезно.

Мне представляется создание подобного фильма безусловно полезным хотя бы тем, что, может быть, — и я в это верю, на это надеюсь, — посмотрев кино, один из ста человек, может быть, один из тысячи, но начнет про это время читать, его заинтересует: а как все это было? Как про это время пишут и говорят разные историки, как разные научные теории интерпретируют личность князя Владимира и историю становления христианства на Руси.

— Один из самых интересных и простых вопросов, который задают как взрослые, так и дети, это почему фильм авторы назвали свой фильм про князя Владимира "Викинг". Вы можете ответить на этот вопрос? Может быть, сделано это ради рекламы?

— Это хороший вопрос. Я думаю, что к этому фильму вопросов гораздо больше, понимаете? Можно ведь задать вопрос Федору Бондарчуку, почему его фильм называется "Сталинград", причем тут Сталинград? Можно же было назвать Киев, Харьков и прочее. Так что, этот вопрос надо адресовать к Кравчуку и Максимову.

Сам я ответ на этот вопрос не ищу - как назвали, так и назвали. Может быть, слово красивое - викинг?

— Кстати, был же уже американский фильм с таким названием.

— Был, и не один. Потом, у всех викинги ассоциируются с Александром Невским, с псами-рыцарями. Потому так и назвали - хорошее кассовое название, сборы уже за миллиард перевалили.

— А князю Владимиру когда памятник ставили в Москве - тоже ведь имя на слуху?

— Да, на слуху. Правда, на него надели шапку Мономаха, и он слегка похож на деда Мороза, у которого почему-то вместо посоха крест, но это.... у нас уже есть Церетели с Петром I, теперь вот князь Владимир появился.

— Кстати, даже мультфильм, по-моему, был с князем Владимиром.

— Был мультфильм, который провалился. Я думаю, что они испугались называть "Князь Владимир", чтобы не отпугнуть. Бывают же разные перегибы, вот и сейчас нахлынула эта волна псевдоправославия, псевдорелигиозности, абсолютно "псевдо", и те люди, которые выдают себя за православных, в кавычках, активистов. Они внушают людям отвращение к религии, просто глубокое отвращение и омерзение, эти люди, которые громят выставки, срывают спектакли во МХАТ.

Поэтому, я думаю, если бы фильм назвали "Князь Владимир" - на него просто не пошли бы. А викинг - это слово западное, слово импортное, ведь фильм снят с голливудским размахом.

— "Варяги" могли бы назвать, в конце концов...

— Назвали бы "Варяги" - люди все вспоминали бы: варяги - Рюрик, Трувор и Синеус пришли править Русью, все бы вспоминали вот это.