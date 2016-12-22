Кадыров жестко отреагировал на статью о Карлове

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров уверен, что газета New York Daily News прямым текстом оправдывает и приветствует убийство посла России в Турции Андрея Карлова.

Фото: АР

"После этого ни автор пасквиля Герш Кунтцман, ни редактор газеты не чувствуют себя виноватыми… Это беспрецедентная наглость, отсутствие малейших признаков сострадания человеческому горю, публичная поддержка терроризма", — написал Кадыров на своей странице в Instagram.

Он отметил, что мусульмане России и всего мира возмущены коварным убийством Карлова, а "те, кто прямо или косвенно поддержали убийцу, не только не имеют никакого отношения к исламу, а являются его злейшими врагами".

"Человек, выстреливший в нашего посла — злейший враг ислама. Его не беспокоила судьба мусульман, он хотел сделать всё, что может, чтобы опорочить ислам. Он выполнял волю и приказ иблисского государства, которое взяло на себя ответственность за теракт. Сегодня не приходится сомневаться в том, что ИГ, как и "Аль-Каида" (организации запрещены в России), является детищем спецслужб Запада", — добавил глава Чечни.

Напомним, ранее официальный представитель МИД Мария Захарова на своей странице в соцсетях сообщила, что ведомство направит в руководству американского журналиста письмо с требованием извинений за материал, в котором журналист Герш Кунтцман сравнивает гибель Карлова с убийством посла Третьего рейха в Париже в 1938 году, и называет это "свершившимся правосудием", оправдывая действия террориста.

В своей новой статье американский журналист заявил, что не собирается приносить России извинения за публикацию материала о погибшем российском после Андрее Карлове. По словам Кунтцмана, он признает, что был не прав в случае, если Россия извинится за действия, противоречащие международному праву.

"Вирус бандеро-свидомости заразил и американские СМИ. Я как раз накануне читала комментарии некоторых украинских пользователей. Вот один в один, что эта смерть — справедливое возмездие и что на самом деле в этой галерее, где 11 выстрелов в спину получил сугубо гражданский безоружный и не очень молодой человек, произошла битва идей и идеалов, и турецкий патриот сразил грозного противника на поле боя по законам древних предков. И посол — это не невинная жертва, а враг, виновный и опасный", — поделилась ранее главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова.

Добавим, ранее группировка "Джейш аль-Фатх" сообщила, что стоит за убийством российского дипломатического представителя Андрея Карлова в Анкаре. Как передает телеканал Alsumaria, в группировке заявили, что расправа над Карловым была местью за Алеппо.

Между тем сирийский журналист Кярам аль-Хамад на своей странице в Twitter написал, что это сообщение является поддельным. Он отметил ряд стилистических несоответствий выложенного документа с оригинальными релизами организации, он также обратил внимание на ряд неточностей в приведенных на арабском формулировок и качество картинки, нехарактерно плохое для релизов объединения.

19 декабря в турецкой столице был убит российский посол Андрей Карлов. По свидетельству очевидцев, террорист вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме с галстуком и был принят за охранника посла. Убийца прокричал "Аллах Акбар" и "Месть за Алеппо", — сообщают турецкие СМИ. Как передает Haaretz, нападавший кричал "Месть за Алеппо, не забудьте Сирию!".

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