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Источник Правда.Ру

Авиадебоширов ждет гигантский штраф, электрошокер и тюрьма

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Самолет "Москва-Лос-Анжелес" пришлось срочно посадить в канадском аэропорту "Икалуит" из-за дебошира на борту. В последнее время число таких случаев значительно выросло. Как бороться с агрессивными пассажирами? Некоторые считают, что от них спасет онлайн-наблюдение за салоном, некоторые являются сторонниками более радикальных мер.

Авиадебоширы

Как спастись от авиадебоширов, Правде. Ру рассказал генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов" Сергей Мельниченко.

— Нынешние правила не гарантируют безопасность во время полета?

— Есть общечеловеческие нормы, которые подразумевают, что перед определенными вещами пить не следует. Потому что очень редко когда буянами бывают пассажиры вне алкогольного воздействия. А в остальных ситуациях это всегда алкоголь. У людей то ли привычка пить, то ли страшно летать, то ли еще какие-то причины. И они потребляют алкоголь перед вылетом, а этого делать абсолютно не следует. Потому что влияние алкоголя в полете только усиливается. Надо помнить, что существует все равно недостаток кислорода, и алкоголь перерабатывается в полете намного дольше, чем если бы это проходило на земле. Правила то общечеловеческие, не надо их нарушать, тогда все будет нормально.

— Сегодня существуют нормы, по которым авиакомпании имеют право не допустить на борт того или иного пассажира?

— Конечно, если человек плохо передвигается, и еще на земле понятно, что он пьян, то авиакомпания имеет право от перевозки такого пассажира отказаться. Но есть другая ситуация. Дело в том, что авиакомпании всегда борются за пассажира. Это живые деньги, и если на посадке видно, что человек вроде бы выпил, но держится адекватно, таких людей обычно пропускают в самолет. А вот что происходит дальше, это уже нужно смотреть. Потому что есть люди, на которых алкоголь начинает действовать не сразу, есть люди, которые могут с собой что-то припрятать в кармане, и, несмотря на запреты, употреблять алкогольные напитки на борту, все равно еще выпьют и еще добавят.

Во-первых, все зависит от пассажира, той дозы, которую он принял, от индивидуального воздействия алкоголя на организм. Но ситуация такая. Если человек выглядит адекватно, хотя и имеется запах алкоголя, то он может быть допущен к перевозке. Если же он совсем плох, то тогда компания вряд ли будет на себя брать такие риски, как в этом случае, когда экипажу приходится принимать такое решение и садиться в незапланированном аэропорту. Это дополнительные расходы на взлет-посадку, дополнительное топливо, это задержки рейса. А это связано уже с тем, что другие пассажиры, которые абсолютно трезвые летели в этом самолете, могут опоздать на стыковочный рейс. То есть любая незапланированная посадка — это целый ворох проблем, который приходится решать непосредственно авиакомпании.

— Должен ли дебошир нести финансовую ответственность за все проблемы, которые он причинил?

— Пассажир должен отвечать кошельком абсолютно во всех случаях, когда это связано с употреблением алкоголя и неадекватным поведением. Я считаю, что помимо компенсации авиакомпании пассажирам за причиненный ущерб или возможную потерянную выгоду должен быть еще внушительный штраф, очень внушительный штраф. Я думаю, если СМИ, которые комментируют такую ситуацию, позднее скажут, что в отношении этого дебошира были применены такие-то санкции, были приняты такие-то меры, и он вынужден заплатить солидные суммы, потому что, это, действительно, очень большие деньги, то тогда, может быть, станет меньше желающих покуражиться в воздухе.

— В Италии, Нидерландах, Корее, Франции, США предусмотрен заключение от нескольких дней до нескольких лет за создание общественного беспорядка с применением насилия. В РФ нужен тюремный срок для дебоширов на борту?

— Мне кажется, что здесь неплохо было бы, если бы была комбинация мер воздействия. То есть и штрафы, и какие-то не очень большие, но тем не менее сроки тюремного заключения. Хотя не знаю, остановит ли это тех же самых наших сограждан, да и иностранные довольно часто грешат таким поведением.

— Созданы черные списки, куда внесены имена людей, которые неоднократно вели себя агрессивно на борту. Эти списки помогают обеспечивать безопасность?

— Ситуация с черными списками еще до конца не проработана, потому что существуют, допустим, черные списки в одной авиакомпании, и если человек захотел полететь рейсом этой авиакомпании, ему могут билет не продать. Однако, если есть возможность улететь туда, куда он хочет, рейсом другой авиакомпании, то человек может воспользоваться ее услугами. Потому что он в черный список этой авиакомпании еще не включен. Здесь, мне кажется, стоило бы наладить обмен данными о таких дебоширах на борту не только в рамках национальных перевозчиков, но и международных перевозчиков, чтобы человек знал, что если он поступит неадекватно, то вне зависимости от того, где он находится, на каком континенте, какой бы он авиакомпанией не захотел воспользоваться, ему будет отказано. Вот это, наверное, самое действенное средство борьбы с нарушителями.

— Как относитесь к идее применять наручники и электрошокер к дебоширам?

— Положительно. Люди ведь разной комплекции. Есть под два метра ростом и очень физически мощные. С ними справится довольно трудно. Поэтому должны быть какие-то меры, которые могут на некоторое время обездвижить этого человека, чтобы потом какие-то пластиковые наручники на него надеть, и в дальнейшем рейс выполнять уже с человеком, ограниченным в движениях. Я думаю, это нормально, это средства защиты, а не нападения.

— Имеют ли право другие пассажиры помогать бортпроводницам справляться с дебоширом?

— А как же. Если существует угроза, если человек создает угрозу для здоровья или даже для жизни других людей, то, я думаю, нормальный человек должен вмешаться и предотвратить такие противоправные действия. Если он может физически противодействовать хулигану и дебоширу, это одно, если не может, то с привлечением разумных оборонительных средств, которые смогут вразумить, может быть, дебошира, или, если он абсолютно в невменяемом состоянии находится, то каким-то образом сковать его движения, и выполнить рейс до аэропорта назначения.

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Темы самолеты авиадебоширы безопасность Сергей Мельниченко
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