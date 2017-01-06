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Источник Правда.Ру

В Минской области убита настоятельница православного монастыря

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

 

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Источник фото: архив Правды.Ру

Настоятельница расположенного в Минской области Белоруссии Cвято-Ксениевского монастыря матушка Василисса была убита в четверг, сообщил в пятницу пресс-секретарь Белорусского экзархата отец Сергий Лепин.

"К великому сожалению, это правда. Погибла настоятельница Свято-Ксениевского монастыря. Скорее всего, это было нападение одной из болящих послушниц, которых много в монастыре", — отметил официальный представитель экзархата агентству Sputnik Беларусь.

Протоирей пояснил, что никакой дополнительной информацией он не обладает. "Сейчас проводится следствие", — сказал он.

В правоохранительных органах подтвердили факт убийства настоятельницы монастыря.

Василисса приехала в Белоруссию из Украины более 15 лет назад. В 2001 году была послушницей в Свято-Елисаветинском женском монастыре, затем приняла постриг. С 2004 года была настоятельницей Свято-Ксениевского женского монастыря в деревне Барань Борисовского района Минской области Белоруссии.

Как ранее писали СМИ, в монастыре города Переславля-Залесского 7 июля прошлого года нашли тело священника со следами насильственной смерти. Он был найден в своей келье.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Ярославской области. Уточняется, что это произошло на территории Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря.

По факту смерти 42-летнего мужчины прокуратура возбудила уголовное дело. Эксперты обнаружили на теле священнослужителя более десяти ножевых ран. Следствие объявило в розыск трудника этой же обители.

Утром настоятель не появился на литургии. Иеромонахи сразу же насторожились. Ранее игумен Даниил поднимался к утренней службе, даже когда сильно болел, с высокой температурой. Заподозрив неладное, они поспешили к нему в келью и увидели страшную картину. Небольшая комнатка была залита кровью.

Очевидцы вспомнили, что накануне к настоятелю обратился с просьбой один из трудников, который работал на кухне (трудники отличаются от послушников тем, что просто работают в монастыре, а послушники готовятся принять монашеский постриг). Бывший осужденный, отбывший срок в колонии, 36-летний Александр, хотел отлучиться из монастыря на два дня домой. Пришел за благословением. Но игумен Даниил ему отказал, так как опасался, что послушник может встретиться со своими бывшими друзьями, напиться и совершить новое преступление.

Именно он и является главным подозреваемым по громкому делу.

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Темы криминал Белоруссия
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