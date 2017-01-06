Настоятельница расположенного в Минской области Белоруссии Cвято-Ксениевского монастыря матушка Василисса была убита в четверг, сообщил в пятницу пресс-секретарь Белорусского экзархата отец Сергий Лепин.
"К великому сожалению, это правда. Погибла настоятельница Свято-Ксениевского монастыря. Скорее всего, это было нападение одной из болящих послушниц, которых много в монастыре", — отметил официальный представитель экзархата агентству Sputnik Беларусь.
Протоирей пояснил, что никакой дополнительной информацией он не обладает. "Сейчас проводится следствие", — сказал он.
В правоохранительных органах подтвердили факт убийства настоятельницы монастыря.
Василисса приехала в Белоруссию из Украины более 15 лет назад. В 2001 году была послушницей в Свято-Елисаветинском женском монастыре, затем приняла постриг. С 2004 года была настоятельницей Свято-Ксениевского женского монастыря в деревне Барань Борисовского района Минской области Белоруссии.
Как ранее писали СМИ, в монастыре города Переславля-Залесского 7 июля прошлого года нашли тело священника со следами насильственной смерти. Он был найден в своей келье.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Ярославской области. Уточняется, что это произошло на территории Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря.
По факту смерти 42-летнего мужчины прокуратура возбудила уголовное дело. Эксперты обнаружили на теле священнослужителя более десяти ножевых ран. Следствие объявило в розыск трудника этой же обители.
Утром настоятель не появился на литургии. Иеромонахи сразу же насторожились. Ранее игумен Даниил поднимался к утренней службе, даже когда сильно болел, с высокой температурой. Заподозрив неладное, они поспешили к нему в келью и увидели страшную картину. Небольшая комнатка была залита кровью.
Очевидцы вспомнили, что накануне к настоятелю обратился с просьбой один из трудников, который работал на кухне (трудники отличаются от послушников тем, что просто работают в монастыре, а послушники готовятся принять монашеский постриг). Бывший осужденный, отбывший срок в колонии, 36-летний Александр, хотел отлучиться из монастыря на два дня домой. Пришел за благословением. Но игумен Даниил ему отказал, так как опасался, что послушник может встретиться со своими бывшими друзьями, напиться и совершить новое преступление.
Именно он и является главным подозреваемым по громкому делу.
Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня
Законность деятельности оружейного завода в Лясковец начала проверять районная прокуратура в Горна-Оряховица.
Население Бразилии и Аргентины после прихода к власти неолибералов начинает понимать, что его жестоко обманули. Жизнь все ухудшается, и не видно никаких хороших перспектив. Аргентину ждут в 2017 году парламентские выборы, а Бразилию в 2018-м — президентские. Так зачем же тогда Вашингтоном затевались в этих странах неолиберальные перевороты?
Лидер французского "Национального фронта" Марин Ле Пен уверена в том, что возвращение Крыма в состав России было законным.