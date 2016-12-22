Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В Москве умер внук Сталина

Происшествия

В Москве на 81-м году жизни скончался внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя справочной службы скорой помощи. По некоторым данным, его нашли около дома на улице без сознания.

357168.png
vk.com

Прохожие вызвали "скорую", но спасти внука Сталина не удалось. Прибывшие медики лишь констатировали смерть, сообщает Лайф.

Сын Евгения Джугашвили подтвердил факт кончины. Причина смерти будет выяснена позже.

Евгений Яковлевич Джугашвили родился 10 января 1936 года в Урюпинске. Он начал делать карьеру военного, поступив в Калининское суворовское училище, а затем продолжив обучение в Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского. Джугашвили стал военным инженером в конструкторском бюро Королева, участвовал в подготовке и запусках космических кораблей с космодрома Байконур, в том числе корабля первого космонавта Юрия Гагарина.

Джугашвили заинтересовался военной историей, защитил кандидатскую диссертацию и много лет преподавал в военных академиях. В возрасте 55 лет полковник Джугашвили покинул вооруженные силы.

С 1991 года он стал принимать участие в российской и грузинской политике как активист коммунистического движения. С 2001 года он возглавлял Новую коммунистическую партию Грузии. Он являлся гражданином и России, и Грузии.

Джугашвили много раз судился с различными СМИ, защищая честь своего деда. В 2015 году он написал книгу воспоминаний "Мой дед — Сталин. Он — святой!", а также исполнил роль Сталина в фильме о своем отце Якове Джугашвили.

Правда.Ру сообщала об этом. Осенью этого года Евгений Джугашвили обратился в Останкинский межрайонный следственный отдел с просьбой возбудить уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении авторов учебника истории для 10 класса.

В учебнике указано, будто бы расстрел в Катыни был совершен по приказу политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта. В этой связи внук Сталина пытался обязать следствие возбудить дело по данному поводу в указанном суде Москвы, но суд не поддержал его позицию. Позже была подана апелляция в Мосгорсуд, который сегодня должен был рассмотреть соответствующую жалобу.

"Авторы отрицают факт виновности военнослужащих нацистской Германии в массовом убийстве… 11 тысяч польских офицеров-военнопленных в Катынском лесу близ Смоленска. Также они отрицают факт персональной виновности в организации данного особо тяжкого военного преступления Германа Геринга и Альфреда Йодля", — рассказал адвокат Евгения Джугашвили Сергей Стрыгин.

Просьба возбудить дело была отклонена.

В январе 2015 года Страсбургский суд отказал ему в иске к России, который касался публикации в "Новой газете" о расстреле польских офицеров в Катыни в 1940 году. Ранее российские суды также отклонили аналогичные иски.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 

 


Россия выбирает Сталина
Темы Иосиф Сталин
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Дыхательная гимнастика от головной боли
Здоровье
Дыхательная гимнастика от головной боли
Комментарии
Актуальная аналитика
Ближний Восток
Убийство посла России. Взгляд из Турции
Министерство обороны
Аргумент против "стай": Чем ответит Россия на супероружие США
США и Канада
Ростислав Ищенко: "США боятся утратить статус мировой державы"
Читательский топ
Екатеринбуржец продал машину за 160 тысяч из банка приколов
NBC: Обама пугал Путина войной из-за проигрыша Клинтон
Конгресс США попытался отнять у России Крым
Отсутствие "чуда святого Януария" напугало итальянских католиков
Украинский депутат назвал "героем" убийцу российского посла
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
Екатеринбуржец продал машину за 160 тысяч из банка приколов

Не отходя далеко от места продажи, парень решил развернуть деньги и пересчитать. Как вдруг оказалось, что они не настоящие.

Екатеринбуржец продал машину за 160 тысяч из банка приколов
NBC: Обама пугал Путина войной из-за проигрыша Клинтон
США и Канада
NBC: Обама пугал Путина войной из-за проигрыша Клинтон
США и Канада
Конгресс США попытался отнять у России Крым
Религия
Отсутствие "чуда святого Януария" напугало итальянских католиков
Происшествия
Украинский депутат назвал "героем" убийцу российского посла

Спустя несколько часов после теракта в Анкаре официальный Киев не нашел слов, чтобы выразить свое отношение к произошедшему. Зато хватает невменяемых комментариев от украинских политиков.

Украинский депутат назвал "героем" убийцу российского посла
NBC: Обама пугал Путина войной из-за проигрыша Клинтон
США и Канада
NBC: Обама пугал Путина войной из-за проигрыша Клинтон
Советское наследие
Леонид Брежнев: Неприхотливый, компанейский и человечный
США и Канада
Аляску продали, сдали в аренду или подарили?
Украина
Госдеп обвинил Россию в наступлении ВСУ под Дебальцевом

Администрация США выражает озабоченность в связи с нарастанием напряженности на востоке Украины.

Госдеп обвинил Россию в наступлении ВСУ под Дебальцевом
Китайский мусорщик, заблокировавший контейнерами авто, стал звездой соцсетей. ВИДЕО
Мир
Китайский мусорщик, заблокировавший контейнерами авто, стал звездой соцсетей. ВИДЕО
Общество
При строительстве Керченского моста нашли древний некрополь
Здоровье
Чешские ученые выяснили: Пиво разлагает внутренние органы
Харун Яхья Убийство посла России. Взгляд из Турции Харун Яхья Игорь Буккер Эксперимент педофилов: Новаторство и господдержка Игорь Буккер Любовь Степушова (Люлько) Германия парализована террором Любовь Степушова (Люлько)
Комментарии
vkontakte_91970203 Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
Виктор Гольдмахер Враги народа
Georgy No Украина отказывается от "бестолковых" беспилотников США
vkontakte_368534082 Послов убивать нельзя. Исторический опыт
Sasha Semikin Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Аргумент против "стай": Чем ответит Россия на супероружие США
Беспечный Ангел Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
Андрей Небензя Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
Sasha Semikin Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
vkontakte_196818269 Журналисты нашли предсказание Нострадамуса о судьбе Путина
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?