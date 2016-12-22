В Москве умер внук Сталина

В Москве на 81-м году жизни скончался внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя справочной службы скорой помощи. По некоторым данным, его нашли около дома на улице без сознания.

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Прохожие вызвали "скорую", но спасти внука Сталина не удалось. Прибывшие медики лишь констатировали смерть, сообщает Лайф.

Сын Евгения Джугашвили подтвердил факт кончины. Причина смерти будет выяснена позже.

Евгений Яковлевич Джугашвили родился 10 января 1936 года в Урюпинске. Он начал делать карьеру военного, поступив в Калининское суворовское училище, а затем продолжив обучение в Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского. Джугашвили стал военным инженером в конструкторском бюро Королева, участвовал в подготовке и запусках космических кораблей с космодрома Байконур, в том числе корабля первого космонавта Юрия Гагарина.

Джугашвили заинтересовался военной историей, защитил кандидатскую диссертацию и много лет преподавал в военных академиях. В возрасте 55 лет полковник Джугашвили покинул вооруженные силы.

С 1991 года он стал принимать участие в российской и грузинской политике как активист коммунистического движения. С 2001 года он возглавлял Новую коммунистическую партию Грузии. Он являлся гражданином и России, и Грузии.

Джугашвили много раз судился с различными СМИ, защищая честь своего деда. В 2015 году он написал книгу воспоминаний "Мой дед — Сталин. Он — святой!", а также исполнил роль Сталина в фильме о своем отце Якове Джугашвили.

Правда.Ру сообщала об этом. Осенью этого года Евгений Джугашвили обратился в Останкинский межрайонный следственный отдел с просьбой возбудить уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении авторов учебника истории для 10 класса.

В учебнике указано, будто бы расстрел в Катыни был совершен по приказу политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта. В этой связи внук Сталина пытался обязать следствие возбудить дело по данному поводу в указанном суде Москвы, но суд не поддержал его позицию. Позже была подана апелляция в Мосгорсуд, который сегодня должен был рассмотреть соответствующую жалобу.

"Авторы отрицают факт виновности военнослужащих нацистской Германии в массовом убийстве… 11 тысяч польских офицеров-военнопленных в Катынском лесу близ Смоленска. Также они отрицают факт персональной виновности в организации данного особо тяжкого военного преступления Германа Геринга и Альфреда Йодля", — рассказал адвокат Евгения Джугашвили Сергей Стрыгин.

Просьба возбудить дело была отклонена.

В январе 2015 года Страсбургский суд отказал ему в иске к России, который касался публикации в "Новой газете" о расстреле польских офицеров в Катыни в 1940 году. Ранее российские суды также отклонили аналогичные иски.

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