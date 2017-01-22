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Источник Правда.Ру

В Японии горит НПЗ, более 500 человек эвакуированы

Происшествия

Из-за крупного пожара на нефтеперерабатывающем заводе в японском городе Арида префектуры Вакаяма сегодня, 22 января, были эвакуированы более 500 человек.  Еще примерно для 3 тысяч человек вынесены рекомендации об эвакуации.

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Фото: AP

По данным агентства Киодо, покинувшие свои дома люди были размещены в двух эвакуационных пунктах. Сообщений о пострадавших не поступало.

Возгорание на заводе было зафиксировано около 16.00 по местному времени (10.00 мск). По предварительной информации, воспламенился контейнер со смазочными материалами, но официального подтверждения этих данных пока нет. Сообщений о взрывах также не поступало.

В настоящее время площадь пожара составляет около 100 квадратных метров. Для борьбы с огнем в район направлены около 20 пожарных расчетов. Причина возгорания пока не установлена.

Как отмечает телеканал NHK, нефтеперерабатывающий завод в Ариде располагается на площади примерно в 2,5 млн кв. м. На заводе происходит переработка бензина, керосина, а также очищенного дизельного топлива.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, вчера, 21 января, сильный пожар вспыхнул на деревообрабатывающем предприятии в Челябинске. Его площадь составила около 800 кв. м, сообщили в ГУ МЧС по области. По оценкам спасателей, пожар был очень сложным: велика площадь возгорания, слишком много на территории горючих материалов - древесина, лакокрасочные материалы.

Однако, как отметил начальник Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Челябинской области Михаил Теплых, жителям города беспокоится не о чем: опасности отравления воздуха вредными веществами нет.В МЧС также отметили, что существовала угроз распространения пожара на другие строения, однако это удалось предотвратить.

Также сильный пожар стал причиной обрушения самого старого высотного здания в Тегеране. Возгорание произошло на 9-м этаже здания, имевшего 15 наземных и два подземных этажа.

Огонь быстро охватил всю верхнюю часть комплекса, борьбу с ним в течение 3,5 часов вели многочисленные пожарные команды - всего около 200 человек. Все это время полиция удерживала владельцев расположенных в здании магазинов, которые пытались вернуться внутрь и забрать ценные вещи.

Через несколько часов горевшее здание рухнуло, завалившись на находящиеся рядом строения. Построенный в 1962 году торговый центр "Пласко" был одним из самых старых высотных строений Тегерана. В нем находились 570 магазинов по продаже одежды и обуви, только около 100 из них были застрахованы.

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