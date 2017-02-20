В Великом Новгороде девочку убило ударом тока от телефона на подзарядке

8-летняя девочка погибла во время разговора по телефону. Трагедия произошла в Великом Новгороде. Сообщается, что устройство было на подзарядке. Школьницу убило током.

Сообщение об этом появилось на портале регионального СКР. Тело ребенка было обнаружено в квартире без признаков насильственной смерти.

Причиной случившегося могла стать неисправность проводки или самого телефона.

Как ранее сообщала "Правда.Ру" в декабре прошлого года iPhone 6S взорвался после подзарядки. Возможной причиной возгорания мог стать аккумулятор — недавно Apple признала наличие в одной из первых партий телефонов бракованных деталей.

По словам владельца, "яблочный" девайс" охватило пламенем сразу после отключения от зарядного устройства. Как только мужчина вытащил провод, из смартфона повалил густой дым, а затем телефон почти моментально загорелся.

А в Австралии беременная женщина получила серьезный ожог из-за перегрева своего iPhone 7. Женщина поставила смартфон на зарядку и уснула рядом с ним, а проснулась от сильной боли в руке. Во время зарядки подключенное к сети устройство сильно перегрелось.

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