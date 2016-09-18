Губернатор Нью-Йорка: Взрыв был преднамеренным, но не террористическим

Никаких указаний на то, что субботний взрыв на Манхеттене можно отнести к международному терроризму, по-прежнему нет, заявил сегодня губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

Фото: AP

"К настоящему моменту нет никаких доказательств международного терроризма, но расследование еще находится на очень ранней стадии", - сказал он он журналистам.

"Кто бы ни установил эти бомбы, мы найдем этих людей, и они будут привлечены к ответственности", - подчеркнул Куомо.

Версий о том, кто может стоять за взрывом, официальные власти пока не озвучивали. По словам мэра Нью-Йорка, взрыв были "преднамеренным действием".

Напомним, как сообщала Правда.Ру, два взрыва ознаменовали нынешний уикенд в Нью-Джерси и в Нью-Йорке. Первый из них прогремел субботним днем пере марафоном в Нью-Джерси, где по счастливой случайности никто не пострадал. А второй взрыв раздался вечером в одном из самых тусовочных мест острова Манхеттен - в Челси. И здесь уже появились раненные: пострадало 29 человек, один из них - довольно серьезно.

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