В России отзывают тысячи плит Bosch из-за возможной утечки газа

"БСХ Бытовые Приборы", представитель компании Bosch в РФ, отзывает 4,7 тысячи газовых плит этой марки из-за возможной утечки газа, сообщается на сайте Росстандарта.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

В нескольких моделях плит при определенных условиях конический адаптер поставляемый вместе с плитами для подключения к газовым шлангам, может получить трещины или сломаться, в результате чего возможна утечка газа, а в худшем случае — взрыв газа. Это модели HGG223120E, HGV745250, HSG223020E, HSG223155R, HSV625120R, HSV745020 и HSV745050E, которые были реализованы с 2009 по 2015 годы, передает РИА Новости.

Сообщается, что владельцы опасных плит могут связаться с сервисной организацией, уполномоченной осуществлять установку и ремонт газовых плит в регионе. После того, как плиты отремонтируют, их вернут. Работы будут осуществляться бесплатно.

Как ранее сообщали СМИ, в январе уже произошло несколько случаев утечки газа. В жилом доме на западе Москвы один человек погиб, еще трое пострадали, в том числе ребенок.

До этого ЧП случилось в подмосковном Подольске. В результате отравления бытовым газом три человека погибли, еще восемь пострадали, в том числе четыре ребёнка. Следователи возбудили уголовное дело.

В прошлом году глава Ростехнадзора Алексей Алёшин предложил запретить использовать в жилых домах газ — чтобы исключить взрывы и пожары. Уточняется, что на российской территории газ проведён в 67% жилых домов. Альтернативный же вариант — электроплиты — это всего 22% домов.

Правда, эксперты говорят, что такой вариант невозможен. По словам ведущего эксперта по ЖКХ и жилищному праву общероссийского общественного движения за права человека Виктора Федорука, этот процесс может затянуться на десятилетия. Кроме того, по его мнению, в нашей стране нет столько электроэнергии в запасе для того, чтобы обеспечить всю Россию.

— Государство должно не только рекомендовать, но и настаивать на том, чтобы все дома, которые оборудованы и газовым отоплением, и газовыми плитами, чтобы они имели в обязательном порядке газоанализаторы, которые автоматически отключают подачу газа на квартиру, на подъезд, на дом, в случае утечки или возникновения запаха газа. Такие применения уже есть и в других странах, где используется газ. Это не дешево, но надежно, и исключит любые факторы, — отметил Федорук.

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