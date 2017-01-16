Хроника: Турецкий Boeing-747 рухнул на жилые дома в Киргизии

Грузовой Boeing 747 турецких авиалиний разбился в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии.

Фото: АР

По мнению заместителя руководителя агентства гражданской авиации Киргизии Бакыта Джунушалиева, побывавшего на месте крушения, самолет при заходе на посадку проскочил взлетно-посадочную полосу и пытался зайти на второй круг.

Boeing заходил на посадку по курсу 255, то есть с востока на запад. По какой причине он проскочил полосу, будет установлено только после расследования. Можно лишь предположить, что пилот уходил на второй круг", - сказал Джунушалиев.

Как сообщала пресс-служба министерства транспорта и дорог республики, Boeing компании Turkish Airlines рейсом Гонконг — Бишкек упал близ аэропорта киргизской столицы утром в понедельник. Крушение произошло в 4.31 мск. Самолет упал на дачный поселок в окрестностях Бишкека.

На месте авиакатастрофы разрушено 32 жилых дома. В настоящий момент известно о приблизительно 37 погибших местных жителях, в числе которых шестеро детей, и четырех членах экипажа. Пострадавшие госпитализированы с места ЧП в тяжелом состоянии, у всех тяжелые травмы и ожоги.

Пилот грузового Boeing 747-400 скончался на месте крушения самолета, машина скорой помощи доставила в морг его тело, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы Минздрава республики Елена Баялинова.

По ее словам, число погибших на месте ЧП составляет 32 человека, в числе которых - местные жители и экипаж самолета. "Увеличилось количество госпитализированных после ЧП. В больницу доставлена женщина с угрозой прерывания беременности", - сказала Баялинова.

Сейчас в больницах Бишкека находятся девять пострадавших, из которых шестеро детей с тяжелыми множественными травмами и ожогами, за их жизнь борются врачи. В Минздраве отметили, что, скорее всего, число погибших и пострадавших не окончательное, так как продолжаются разборы завалов на месте крушения.

Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы международного аэропорта "Манас", разбившийся турецкий грузовой Boeing шел на посадку с опозданием.

"Пока ничего не известно о причинах падения самолета. Могу только добавить, что борт прибывал с опозданием от расписания. Он шел с задержкой", — сообщила собеседница агентства. Она отказалась комментировать информацию о том, что самолет не смог совершить посадку с первого раза и пытался уйти на второй круг.

На месте ЧП находится министр здравоохранения Талантбек Батыралиев, организован штаб по проведению спасательных работ.