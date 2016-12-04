Более 550 тысяч птиц уничтожено на фермах Японии из-за птичьего гриппа

Специалисты выявили в японских провинциях Ниигата и Аомори вспышку заболеваний птичьим гриппом. Как сообщает сегодня агентство Kyodo, на зараженных фермах уничтожено в общей сложности более 550 тысяч птиц.

Фото: AP

Вирус штамма H5 был обнаружен на двух фермах провинции Ниигата: в городе Дзёэцу и в деревне Сэкикава. В общей сложности на обоих птицефабриках было уничтожено более 450 тысяч птиц, преимущественно кур.

Власти установили особую карантинную зону в радиусе 10 км от очагов заражения, в пределах которых запрещена торговля и перевозка и куриных яиц.

В японской провинции Аомори также был обнаружен очаг заражения, из-за чего здесь было уничтожено 18 тысяч зараженных вирусом уток.

Как сообщала Правда.Ру, 190 тысяч домашних уток распорядились уничтожить регуляторы фермерских хозяйств Нидерландов с целью предотвращения распространения вируса птичьего гриппа.

Кроме того, около 10 тысяч птиц было уничтожено на ферме, расположенной в 1 км от зараженного хозяйства в Биддингхейзене. За компаниями, расположенными в радиусе 3 км от зараженной фермы, установлен строгий контроль. Фермам в радиусе 10 км запрещено вывозить со своей территории птицу, яйца, мясо птицы, помет и подстилку.

Отметим, вирус был обнаружен в поселке Биддингхёйзен в 70 км восточнее Амстердама и распространился на шесть фермерских хозяйств, где и прошел вынужденный забой птиц.

Меры, призванные не допустить распространение птичьего гриппа, принимаются в Нидерландах с середины ноября, после того как в Венгрии, Германии и Австрии были зафиксированы случаи заражения домашней птицы высокопатогенным вирусом H5N8.

Напомним, в прошлом году эпидемия птичьего гриппа усть не лишила жителей Соединенных Штатов Дня благодарения: за короткий срок в стране погибло 20 миллионов кур и индеек.

Больше всего смертей среди пернатых было зарегистрировано в Айове и Миннесоте - штатах-лидерах по разведению этих птиц. Число погибающих кур и индеек росло такими темпами, что американские фермеры и ритейлеры опасались, как бы на грядущий День благодарения традиционного жители не остались бы без традиционного блюда.

Человек может заразиться птичьим гриппом в случае употребления в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки. Опасны выделения зараженных птиц, которые, попадая на растения, в воздух, в воду, затем могут заразить человека через воду при питье и купании, а так же воздушно-капельным, воздушно-пылевым путем, и через грязные руки.