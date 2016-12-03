В Стокгольме неизвестные расстреляли кафе

Шведская полиция разыскивает открывших стрельбу в стокгольмском кафе, в результате которой были убиты два человека. По данным полиции, сообщение о стрельбе поступило в 23.49 мск пятницы. В заведение общепита в иммигрантском районе ворвались люди в масках, пишет RT.

Фото: Fotodom.ru/DP

"Мы работаем над рядом версий о том, что произошло", — сказал представитель полиции Матс Эрикссон.

После инцидента одного человека доставили в больницу, двое 20-летний молодых людей погибли. Свидетели говорят, что видели четверых людей, скрывшихся с места преступления на белом автомобиле с тонированными окнами.

По делу о расстреле в кафе пока никого не задержали. Нет у правоохранительных органов и подозреваемых.

Вокруг места происшествия в пятницу вечером собралось много людей, а в прибывших на место правоохранителей они бросали камни. В субботу полиция усилила присутствие в микрорайоне.

Европа сейчас переживает крупнейший со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

По информации агентства Европейского союза по безопасности внешних границ ЕСFrontex, в 2015 году в Евросоюз прибыли 1,8 миллиона мигрантов.

Европа уже наигралась в "гостеприимство", миграционный кризис лег на европейские страны непосильным грузом и политики ЕС заговорили об обратном процессе — о репатриации. От мигрантов теперь хотят избавляться, особенно это касается нелегального потока переселяющихся в Европу жителей стан Ближнего Востока и Африки.

В разных странах сейчас усилились националистические настроения. По словам экспертов, граждане Европы "четко ощутили на себе", что процессы глобализации "начинают реально угрожать" их безопасности, наносят вред не только государствам, но и, прежде всего, самой нации.

Европейцы, в частности, немцы, ощутили, "что в их личную, духовную жизнь как будто вторгается кто-то чужой". Кроме того, еще памятны события ночи на 1 января 2016 в Кёльне, где около тысячи ближневосточных и североафриканских беженцев при бездействии полиции нападали женщин, вышедших на праздничные гулянья.

И такие настроения показывают, что идет волна подъема, прежде всего, националистических настроений, которые не имеют ничего общего с экстремистскими. Это настроения за то, чтобы выжить в существующих условиях. Потому что именно глобализация начинает реально угрожать безопасности граждан в Европе, которые это четко на себе уже ощутили.

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