Экономика-2017: Риски и надежды

Какие события будут оказывать влияние на экономику в 2017 году? Какие страны выбились в лидеры в 2016-м и почему? Что будет происходить с нефтяными котировками и курсами валют? Пора ли делать ставку на российский фондовый рынок? Об этом в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru рассказал ведущий аналитик ФГ "Калита-Финанс", вице-президент Золотого монетного дома Алексей Вязовский.

— Какие основные факторы повлияли на экономику мира и России в уходящем году?

— Год был очень непростой, было много событий, которые достаточно сильно сказались на финансовых рынках. В первую очередь, это референдум по выходу Британии из Европейского cоюза. Никто не ожидал, что британцы так проголосуют. Финансовые площадки после этого очень здорово штормило, очень дорожало золото, валюты сильно колебались друг по отношению к другу, британский фунт сильно упал к доллару.

Второе важнейшее событие, конечно, — неожиданная победа Дональда Трампа. К власти в США пришли изоляционисты — группа элиты, которая выступает за то, что вывести США из ряда международных торговых соглашений, стимулировать экономику более быстрыми темпами, снизить налоги и пр.

Все это привело к тому, что весь год доллар очень сильно рос как в развивающихся, так и развитых странах. Мы видели, как сильно падал британский фунт, как сейчас падает курс евро. Теперь мы по всей видимости идем к паритету доллар-евро, он будет достигнут либо в ближайшие дни, либо в первые месяцы нового года.

Второй фактор, на который я бы хотел обратить внимание, — это достаточно стабильные цены на нефть. Весь год они стояли в узком боковом диапазоне, не было никаких обвальных падений или сумасшедшего роста. Это хорошо сказалось, в принципе, на экономике России, она более-менее пришла в себя после плохих тенденций предыдущих годов.

— А что с экономикой Китая?

— У Китая серьезные проблемы: начался очень большой отток капитала, они начали девальвировать юань в ответ. Говорят, что юань до семи к доллару. Банк международных расчетов включил юань в систему мировых резервных валют. Тем не менее, полноценной валютой он не стал.

Это же не свободно конвертируемая валюта, и когда китайцы ее превратят в полноценную валюту, не известно. Потому что китайцам надо развивать внутренний долговой рынок, а за сильной международной валютой стоит большой долговой рынок в этой валюте. Они этого не хотят.

— Почему не хотят, чем это чревато?

— По всей видимости, их устраивает быть международной фабрикой.

— Вроде бы, они уже поменяли свою политику.

— Они не меняют. Для этого нужно развивать в целом весь финансовый рынок, проходить этапы либерализации, в том числе юаня, а это большие риски для экономики. Если они отпустят юань в свободное плавание, то никто не знает, какой курс будет и как он повлияет на экспортеров, а экспортеры там — главная сила.

— В России — похожие проблемы, и власти не стимулируют внутренний спрос после долгих лет экспорта. Нас ждет похожий путь?

— Только наша беда в том, что у нас рынок очень маленький, не полтора миллиарда потребителей. И у наших потребителей из месяца в месяц падают доходы, у нас просто нищает население. Это очень существенная проблема и вызов, который стоит перед нашим правительством.

Сравнивать нас с Китаем, конечно, не очень правильно. У нас разные структуры экономики. У России очень узкая структура экспорта, у Китая — очень широкая, это им позволяет балансировать. Мы какие-то отрасли стали развивать, перекинули наши ресурсы в новые отрасли, в том числе инновационные.

Сейчас развивается робототехника, все, что связано с коптерами, дронами и другими электронными устройствами, искусственный интеллект, геномные технологии… Все должно быть устроено в государстве так, чтобы стартаперы и те, кто начинает новый бизнес, чувствовали себя максимально комфортно.

Должны быть низкие процентные ставки и длинные интересные кредиты. А у нас по две-три лицензии банков в неделю отзывают. За последние полтора года 300-400 банков ушло с рынка.

Должны быть защищены права собственника, а этого в России тоже, к сожалению, нет. Вот когда наше правительство займется всеми этими проблемами, то, думаю, наш умный народ просто расцветет.

— Что происходит в развитых экономиках мира — США и ЕС?

— В лидерах, конечно, остается США. Главный аутсайдер сейчас — Европа. Посмотрите, какие проблемы. Кризис с интеграцией, выходит Британия. И сейчас ряд стран уже тоже задумались: а стоит ли пускать к себе беженцев, и, может, сейчас лучше быть автономными в экономическом смысле? Это кризис вокруг Deutsche Bank, осенью были большие проблемы — инвесторы очень нервно реагировали на эту ситуацию.

Проблемы периферийных стран никуда не исчезли: Испания, Италия, Португалия, Греция испытывали и продолжают испытывать самые большие трудности… Эту проблему заморозили. Она не решена, и долги этих стран, я думаю, в следующем году опять всплывут на поверхность.

— Что, на ваш взгляд, 2017 год принесет России?

— С одной стороны, прелесть нашей экономики в том, что она достаточно примитивна и устойчива, если устойчивы цены на нефть. Значит, бюджет будет более-менее наполняться, бюджетные средства будут перераспределяться. Если Федеральная резервная система (ФРС) США будет делать паузы в повышении процентных ставок, а Трамп будет стимулировать экономику, в том числе, накачивая ее деньгами, то для нефти это хорошо. Значит, эти свежие доллары попадут в экономику и на рынок фьючерсов на нефть, и мы увидим рост цен. Это хорошо для бюджета России.

Если же Трамп оставит все, как есть, то, честно сказать, я в эпоху высоких цен не верю. Для России это значит, что рубль будет слабеть. Сейчас, между прочим, создается навес над рублем, то укрепление, которое мы видели в декабре, на фоне притока спекулятивного капитала в страну. У нас же фондовый рынок активно сейчас растет.

За два месяца индекс ММВБ вырос больше, чем на 11 процентов, но это в основном зарубежные деньги. И они могут быть выведены из страны по клику мышки, это не долгосрочные, не институциональные инвестиции в страну. Когда они будут выводиться, рубль может упасть моментально. Это серьезный риск, который закладывается именно сейчас.

— Эксперты в подавляющем большинстве прогнозируют, что в течение первых двух кварталов российская экономика придет в окончательное равновесие. Вы тоже сказали, что экономика более-менее успокоилась. Означает ли это, что в третьем квартале может быть рост, и на чем он будет основан?

— Рост может быть основан на том, что мы сильно упали, — эффект низкой базы. Для роста достаточно небольшого оживления деловой активности в стране. А это может произойти, допустим, если Центральный банк еще понизит процентные ставки.

— А насколько было бы желательно?

— Сейчас 10 процентов ключевая ставка. Допустим, она станет восемь. Такие кредиты уже можно брать, их реально отдавать. Если еще инфляция будет снижаться, а ее обещают в следующем году на уровне четырех процентов, то вообще будет замечательною. ВВП пойдет вверх, промышленность начнет работать, запустится маховик делового предпринимательства… Тогда мы пойдем вверх.

— Ну, отлично. Что бы вы хотели нашей аудитории пожелать на Новый год?

— Крепкого здоровья, большого счастья и как следует заработать в следующем году. К сожалению, в этом году и в предыдущем доходы падали, это не должно продолжаться.

Беседовала Лейла Мамедова

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев