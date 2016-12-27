Неготовность отвечать на вопросы – черта мошенников

Новогодние праздники для кого-то могут обернуться не только радостью, но и весьма неприятными последствиями, так как в этот период активизируются мошенники. Как отличить злоумышленников и как вести себя с ними, Pravda.Ru рассказал начальник третьего отделения отдела уголовного розыска УВД по ЗАО города Москвы подполковник полиции Дмитрий Грачев.

Фото: Архив Pravda.Ru

— Какие виды мошенничества процветают именно в новогодние праздники?

— Мы регистрируем в этот период довольно большое количество преступлений, на 30-40 процентов больше, чем в другие дни. Активизация происходит на фоне того, что людям предлагают различного рода сделки. Их убеждают вступить в договорные товарно-денежные отношения, в том числе говорят о том, что они выигрывают приз и так далее.

Если брать сетку этих преступлений, то можно выделить наиболее популярный вид мошенничества, связанный с интернет-мошенничеством и использованием телефонии. То есть это неконтактные виды мошенничества. Потерпевшие не видят непосредственно исполнителя, они визуально с ним не контактируют. Либо приходит смс на телефон, либо по телефону производится звонок, либо в интернете происходит контакт между ними, только в визуальном виде предложения.

Если мошенники видят, что человек заинтересовался, понимают, что он "проглотил наживку", они уже непосредственно занимаются этим вопросом. Что касается реакции наших граждан на эти предложения, конечно, стоит отметить, что именно в этот предновогодний ажиотаж граждане хотят сэкономить на определенных видах товаров, чем мошенники и пользуются.

Надо понимать, что купить качественный товар за цену на 30-50 процентов ниже рыночной стоимости практически невозможно. То есть магазин должен работать в убыток. Соответственно, прежде, чем покупать сомнительный товар, нужно ознакомиться с реквизитами продавца, нужно понимать, существует ли такой магазин, уточнить его адрес и телефон. Как правило, при контакте через интернет у человека существует такая возможность, то есть у него есть время подумать.

А если происходит контакт непосредственно по телефону, то мошенники, зная психологию людей, стараются человека ошарашить, лишить его возможности воспринимать окружающую среду в таком виде, в котором он обычно ее воспринимает, навязывают ему свою волю, стараются обеспечить момент, связанный с передачей денежных средств, либо связанный с получением информации о его банковской карте, о пин-коде, о его реквизитах. Они пытаются свести к минимуму все общение гражданина с другими людьми. Поэтому при такого рода звонках стоит прийти в себя, оценить ситуацию, понять, нужно ли тебе это предложение.

Если это предложение интересное: лотерея, предложение о купле-продаже вещи, получение различных материальных благ, надо все-таки постараться на время отключить телефон, взять паузу, хотя бы на минуты две, подумать. Если есть рядом люди, с которыми можно посоветоваться, нужно это сделать. Либо надо позвонить близкому родственнику или другу и объяснить ситуацию. Как правило, люди, которые не соприкасаются с мошенниками в этот период, способны рассуждать более здраво. Практика показывает, что если потерпевший найдет в себе силы, чтобы ненадолго отказаться от общения, и при этом обратится к третьим лицам, то ему дадут здравый совет, и он остается со своими деньгами.

— А когда надо обращаться в полицию? Можно ли обращаться во время паузы, которую ты взял в общении с мошенниками, ведь на этот момент времени факта мошенничества еще не произошло?

— Статья 159 УК РФ "О мошенничестве" подразумевает в том числе и покушение. Поэтому в тот период времени, когда с вами происходит подобного рода общение, человек на другом конце провода уже совершает преступление. Ваше своевременное обращение в органы внутренних дел, во-первых, нам дает время на то, чтобы этого преступника изобличить, во-вторых, вы остаетесь со своими средствами и бережете свои нервы. Как мы будем действовать по изобличению этого преступника, это уже наша задача.

— Расскажите, есть ли какие-то новые виды мошенничества на сегодняшний день?

— У меня есть отчет за этот год, в котором указано порядка 25 видов мошенничества. Они уже стали самостоятельными. Если раньше, примерно 10 лет назад, практически все мошенничества были связаны с визуальным контактом: это подбрасывание куклы, звонок по телефону ("Дай позвоню другу ", и забрали телефон), это имитация ДТП, когда шкуркой проводили по машине, то теперь процентов 65 всех видов мошенничеств связаны с IP-телефонией. Чтобы осуществить звонок по телефону и воздействовать на гражданина, нужна трубка, которая стоит не так дорого, нужна сим-карта, нужно некоторое знание азов человеческой психологии. А также беспринципность и жадность, которая существует в каждом из этих преступников.

Эти виды развиваются, более того существуют вредоносные программы, которые через интернет могут попасть в ваш планшет, смартфон, компьютер. Если вовремя не обратиться в полицию, мошенники могут с помощью этих программ списывать денежные средства.

Рост мошенничества как вида преступлений сейчас значительный. Если мы берем по Западному округу, то практически каждый год прирост составляет от 150 до 200 преступлений в год. То есть за пять лет практически в два раза увеличилось количество этих преступлений, в том числе как раз за счет новых технологий. И штат отдела в главном управлении расширен до оперативно-розыскной части. То есть теперь оперативно-розыскная часть включает в себя три отдела. Это отдел общеуголовной направленности, отдел по борьбе с незаконным переходом права собственности и отдел по видам преступлений, связанных с интернетом и с IT-телефонией. То же самое в округах происходит. Потому что, если раньше отдельные граждане могли заниматься этим родом деятельности, то последние несколько лет появляются объединенные преступные группировки, у них уже есть четкое распределение ролей, они снимают колл-центры, то есть работает не два, не три человека, а целый колл-центр, 10-20 человек, и работают они каждый день, без отпусков.

— Вы сказали, что количество мошенничеств растет. Как вы думаете, с чем это связано? Имеет к этому отношение экономический кризис в стране, или люди стали более доверчивыми?

— Граждане наши, к сожалению, всегда были доверчивыми, еще со времен 1990-х. Все эти пирамиды типа "МММ", "Властелина" на сегодняшний момент тоже возвращаются. По крайней мере, в Западном округе мы столкнулись с этой проблемой: порядка шести уголовных дел было возбуждено окружным управлением. Несмотря ни на какие ухищрения, несмотря ни на какие схемы, мы смогли изобличить группу и убедились, что наши граждане не научены горьким опытом. Последние денежные средства — от 300 тысяч рублей до двух миллионов, — соотечественники, в том числе и пенсионеры, вкладывают в эти так называемые фонды с надеждой получить некий процент. Им говорят, что это будет 50 процентов годовых. У нас есть сказки про Емелю. Вот наши граждане, видимо, считают, что, лежа на печи, можно зарабатывать достаточно крупную сумму денег. Это не так, к сожалению.

Если вам обещают доход больший, чем может дать банк, здесь нужно все ставить под сомнение, потому что ни одна фирма себе в убыток работать не будет, ни одно предприятие.

— Можете ли вы рекомендовать какие-то простые правила для людей, что должно насторожить? И что делать, когда к нам обращаются с какими-то предложениями?

— Первое, что должно настораживать, если к вам обращаются с вопросом, связанным с продажей какого-либо препарата, либо вообще каких-либо предметов. Вы должны для себя понимать, что продавец, который работает честно, который имеет определенное место, где у него расположен магазин, никогда не будет вам навязывать товар. Он будет его рекламировать, рассказывать о его качествах и свойствах, при этом он будет вам говорить о том, что у него есть определенный сертификат, он его будет предоставлять, он с удовольствием вам даст реквизиты своего предприятия, назовет вам фамилии руководителей, назовет телефоны, так как он прекрасно понимает, что ему нужно продать этот товар и на разнице в цене заработать.

Мошенническая схема подразумевает совсем другое. Вам будут навязывать товар, вам будут говорить о том, что это самое лучшее, вам будут говорить о том, что на сегодняшний момент времени нет аналогов. При этом, если вы начнете задавать вопросы по качеству этого товара, где находится и расположена сама фирма, данные о владельцах, данные этого человека, кем он является — продавцом, кассиром, менеджером, как правило, мошенник начинает теряться. Потому что у него есть определенная схема, в которой он знает, как себя вести. Если он выходит за рамки этой схемы, если ему задаются какие-то новые вопросы, в которых он не ориентируется, естественно, он начинает теряться. Если человек теряется, если он адекватно не может вам рассказать о всех возможностях своего предприятия, о товаре, не может содержательно ответить на интересующий вас вопрос, надо сделать надо вывод. А вывод простой — с этим человеком ничего общего иметь нельзя. Следует прервать с ним общение, набрать 02 и сообщить об этом факте.

— Наверное, и о себе лишнюю информацию лучше не выкладывать, в особенности то, что касается банковских карт?

— Все, что касается банковских карт, тем более. Работник банка, который вам по тем или иным причинам может оставить смс либо позвонить, имеет в своем распоряжении все ваши данные, включая номер карты, номер кода и т. д. Ему не нужно задавать вам дополнительных вопросов. Телефон тоже у него есть. Поэтому если идут эти вопросы: назовите свой пин-код, назовите вашу фамилию, имя, отчество, назовите срок действия вашей карты, номер вашей карты, назовите код, это не сотрудник, это мошенник. И он в данный момент пытается подключиться к вашей карте, а после определенных мероприятий ваши денежные средства поступают ему на счет.

Если к вам приходят в качестве смс-сообщений какие-то коды, и вас потом просят их назвать, — то же самое. Эти коды нужны злоумышленнику для того, чтобы воспользоваться вашими денежными средствами.

Подготовила к публикации Мария Сныткова

Беседовала Елена Тимошкина