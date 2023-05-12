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Марина Лебедева

Как понять, какую рану получила кошка

2:53
Зоосфера » Кошки

Кошки от природы авантюрные и любопытные животные, что иногда может привести к ранам и травмам. В то время как некоторые незначительные раны могут заживать сами по себе, другие требуют более интенсивного лечения.

Как понять, какую рану получила кошка
Фото: pixabay.com

Виды ран у кошек

Существует несколько типов ран, которые могут возникнуть у кошек, включая

  • колотые раны,
  • раны от укусов,
  • мелкие порезы и ссадины,
  • абсцессы,
  • а также язвы или волдыри.

Давайте рассмотрим каждый тип более подробно:

Колотые раны

Пункционные раны часто возникают в результате укусов животных или проникновения в кожу посторонних предметов, таких как палки, шипы, стеклянные или металлические предметы. Проколы часто бывают очень маленькими, но они могут вызвать травму нижележащих тканей, которую невозможно увидеть, особенно если они получены в результате укуса животного.

Если вы обнаружили у кошки колотую рану, которая кровоточит, вытекает гной, опухла, ушиблена или болезненна, доставьте ее к ветеринару в течение 24 часов, чтобы он смог правильно осмотреть рану и возможные повреждения тканей, пока животное находится под седацией.

Раны от укусов

Если вы знаете, что вашего питомца укусило другое животное, и вы видите следы укусов или ссадины, крайне важно доставить животное к ветеринару. Они осмотрят рану, промоют ее и определят, нужно ли накладывать швы.

Лучше всего после укуса животного немедленно обратиться в ветеринарную скорую помощь, особенно если вашей кошке или животному, которое ее укусило, не была сделана прививка от бешенства.

Незначительные порезы и ссадины

Часто травмы бывают поверхностными и ограничиваются кожей. Если ваша кошка не вылизывает раны беспрестанно и нет отека, кровотечения, гноя, запаха или боли, они могут затянуться сами по себе без какой-либо терапии.

Мех может прилипнуть к этим ранам, что затрудняет осмотр, поэтому вам может понадобиться визит к ветеринару, чтобы он смог правильно выстричь мех, оценить и очистить раны, даже если они поверхностные.

Абсцессы

Кошки склонны к абсцессам, которые представляют собой отграниченные стенками инфекции, часто находящиеся под кожей. Как правило, они возникают в результате прокола раны после того, как кожа закрывается от бактерий, перенесенных с зубов, ногтей или посторонних предметов.

Абсцессы могут начинаться с плоской поверхности и вызывать воспаление окружающих тканей, что приводит к повышению температуры, вялости и боли. Они набухают и превращаются в теплые, болезненные очаги жидкости, которые можно перемещать.

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Рана у кошки или собаки. Чем обработать, как лечить самостоятельно
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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