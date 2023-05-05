Если вы являетесь владельцем кошки, вы могли заметить, что ваш друг время от времени проявляет признаки тошноты. Кошки, как известно, умеют скрывать свои болезни, поэтому вы должны обращать пристальное внимание на любые едва заметные изменения в их поведении.
Тошнота у кошек может проявляться по-разному. Вот некоторые признаки тошноты, на которые вам следует обратить внимание:
Если у вашей кошки наблюдаются какие-либо из перечисленных выше симптомов тошноты, необходимо как можно скорее обратиться за ветеринарной помощью, особенно если эти симптомы:
Тошнота — это неспецифический клинический признак, который может быть вызван несколькими медицинскими проблемами, от легких до тяжелых. Вот некоторые распространенные причины тошноты у кошек:
Ветеринар задаст вам вопросы о питании вашей кошки, недавних изменениях в рационе, доступе на улицу или о том, не замечали ли вы пропажи игрушек или их частей. Затем он проведет физический осмотр, чтобы проверить
На основании полученных результатов ветеринар может рекомендовать проведение следующих диагностических исследований:
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