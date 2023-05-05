Тошнота у кошек провоцируется кишечными паразитами, человеческой пищей, новым кормом и другими причинами

2:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если вы являетесь владельцем кошки, вы могли заметить, что ваш друг время от времени проявляет признаки тошноты. Кошки, как известно, умеют скрывать свои болезни, поэтому вы должны обращать пристальное внимание на любые едва заметные изменения в их поведении.

Фото: https://ukrpublic.com/

Симптомы тошноты у кошек

Тошнота у кошек может проявляться по-разному. Вот некоторые признаки тошноты, на которые вам следует обратить внимание:

Повышенное слюноотделение.

Снижение или полная потеря аппетита.

Рвотные позывы.

Вялость или усталость.

Повышенная вокализация.

Снижение интереса к общению с людьми и другими животными.

Что делать, если у вашей кошки появились признаки тошноты

Если у вашей кошки наблюдаются какие-либо из перечисленных выше симптомов тошноты, необходимо как можно скорее обратиться за ветеринарной помощью, особенно если эти симптомы:

Не проходят в течение 24 часов.

Сопровождаются рвотой.

Весьма серьезные, например, вялость, диарея, необъяснимая потеря веса, проблемы с мочеиспусканием или затрудненное дыхание.

Причины тошноты у кошек

Тошнота — это неспецифический клинический признак, который может быть вызван несколькими медицинскими проблемами, от легких до тяжелых. Вот некоторые распространенные причины тошноты у кошек:

Слишком быстрый переход на новый корм или новые лакомства.

Употребление человеческой пищи, которая может вызвать расстройство желудка.

Волосяные комочки.

Запор.

Пищевая аллергия/гиперчувствительность.

Воспалительные заболевания кишечника.

Вирусные инфекции.

Кишечные паразиты.

Рак желудочно-кишечного тракта.

Панкреатит.

Как ветеринары диагностируют причину тошноты у кошек

Ветеринар задаст вам вопросы о питании вашей кошки, недавних изменениях в рационе, доступе на улицу или о том, не замечали ли вы пропажи игрушек или их частей. Затем он проведет физический осмотр, чтобы проверить

наличие боли,

вздутия живота,

истощения мышц/потери веса,

увеличения щитовидной железы,

язв во рту

и неврологического статуса.

На основании полученных результатов ветеринар может рекомендовать проведение следующих диагностических исследований:

Полный анализ крови для проверки наличия заболеваний почек, печени, диабета, гипертиреоза, аномального уровня белка, электролитных нарушений и изменений в количестве эритроцитов и лейкоцитов.

Анализ мочи для проверки заболевания почек и инфекции мочевыводящих путей

Рентген или УЗИ брюшной полости, чтобы проверить органы брюшной полости.

Встройте «Домашние животные» в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости: Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен Добавьте в свои источники в Яндекс.Новости Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Одноклассниках...