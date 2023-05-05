Домашние крысы живут недолго из-за неправильного содержания и генетики

2:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Грызуны

Прежде чем заводить крысу, важно оценить продолжительность ее жизни и узнать обо всех аспектах этого вида.

Фото: pixabay.com

Средняя продолжительность жизни домашних крыс

Домашние крысы обычно живут 2-4 года в неволе, что относительно недолго по сравнению с другими одомашненными животными. Однако продолжительность жизни домашних крыс гораздо выше, чем у их диких собратьев, которые живут не более года из-за хищников, болезней, недостатка пищи, воды и ветеринарной помощи. Хотя некоторые мелкие млекопитающие, такие как кролики и хорьки, могут жить до 10 лет, самая долгоживущая крыса в неволе прожила 7 лет. Продолжительность жизни крыс определяется генетикой, породой и условиями содержания.

Факторы, влияющие на продолжительность жизни домашних крыс

Крысы имеют короткую продолжительность жизни по сравнению с другими домашними животными из-за высокого метаболизма и частоты сердечных сокращений, которая колеблется в пределах 300-500 ударов в минуту. Генетика также играет определенную роль в продолжительности их жизни, где некоторые породы могут иметь незначительные недостатки. Важно отметить, что наиболее опасные для жизни состояния здоровья домашних крыс обычно являются следствием неправильного содержания.

Советы по увеличению продолжительности жизни вашей крысы

Чтобы ваша домашняя крыса прожила счастливую и здоровую жизнь, необходим правильный уход. Хороший рацион имеет решающее значение и должен включать качественные гранулы, овощи, свежую воду и небольшое количество фруктов или нежирного мяса. Также важно поддерживать соответствующий вес и следить за тем, чтобы у них были подходящие игрушки и жевательные принадлежности. Чтобы увеличить продолжительность их жизни, следуйте этим советам:

Частые ветеринарные осмотры: водите крысу к ветеринару каждые 6-12 месяцев для осмотра, чтобы убедиться в ее здоровье.

для осмотра, чтобы убедиться в ее здоровье. Гранулы: кормление вашей домашней крысы только гранулами, предназначенными для крыс, может обеспечить ее необходимыми для здоровья питательными веществами.

Овощи и изредка фрукты или нежирное мясо: в дополнение к гранулам, предназначенным для крыс, ежедневно предлагайте вашему питомцу овощи и небольшое количество фруктов или нежирного мяса, например, курицы.

количество фруктов или нежирного мяса, например, курицы. Чистая клетка без запаха: поддержание чистоты в клетке и отсутствие запаха отходов может предотвратить заболевания верхних дыхательных путей.

Следите за здоровьем вашей крысы и поведением: а также потерей веса, отеками и изменениями в шерсти. Потеря веса обычно является первым признаком болезни домашней крысы.

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