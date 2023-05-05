Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Марина Лебедева

Домашние крысы живут недолго из-за неправильного содержания и генетики

2:57
Зоосфера » Грызуны

Прежде чем заводить крысу, важно оценить продолжительность ее жизни и узнать обо всех аспектах этого вида.

Домашние крысы живут недолго из-за неправильного содержания и генетики
Фото: pixabay.com

Средняя продолжительность жизни домашних крыс

Домашние крысы обычно живут 2-4 года в неволе, что относительно недолго по сравнению с другими одомашненными животными. Однако продолжительность жизни домашних крыс гораздо выше, чем у их диких собратьев, которые живут не более года из-за хищников, болезней, недостатка пищи, воды и ветеринарной помощи. Хотя некоторые мелкие млекопитающие, такие как кролики и хорьки, могут жить до 10 лет, самая долгоживущая крыса в неволе прожила 7 лет. Продолжительность жизни крыс определяется генетикой, породой и условиями содержания.

Факторы, влияющие на продолжительность жизни домашних крыс

Крысы имеют короткую продолжительность жизни по сравнению с другими домашними животными из-за высокого метаболизма и частоты сердечных сокращений, которая колеблется в пределах 300-500 ударов в минуту. Генетика также играет определенную роль в продолжительности их жизни, где некоторые породы могут иметь незначительные недостатки. Важно отметить, что наиболее опасные для жизни состояния здоровья домашних крыс обычно являются следствием неправильного содержания.

Советы по увеличению продолжительности жизни вашей крысы

Чтобы ваша домашняя крыса прожила счастливую и здоровую жизнь, необходим правильный уход. Хороший рацион имеет решающее значение и должен включать качественные гранулы, овощи, свежую воду и небольшое количество фруктов или нежирного мяса. Также важно поддерживать соответствующий вес и следить за тем, чтобы у них были подходящие игрушки и жевательные принадлежности. Чтобы увеличить продолжительность их жизни, следуйте этим советам:

  • Частые ветеринарные осмотры: водите крысу к ветеринару каждые 6-12 месяцев для осмотра, чтобы убедиться в ее здоровье.
  • Гранулы: кормление вашей домашней крысы только гранулами, предназначенными для крыс, может обеспечить ее необходимыми для здоровья питательными веществами.
  • Овощи и изредка фрукты или нежирное мясо: в дополнение к гранулам, предназначенным для крыс, ежедневно предлагайте вашему питомцу овощи и небольшое количество фруктов или нежирного мяса, например, курицы.
  • Чистая клетка без запаха: поддержание чистоты в клетке и отсутствие запаха отходов может предотвратить заболевания верхних дыхательных путей.
  • Следите за здоровьем вашей крысы и поведением:  а также потерей веса, отеками и изменениями в шерсти. Потеря веса обычно является первым признаком болезни домашней крысы.

Встройте «Домашние животные» в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Одноклассниках...

Сколько живут крысы и как продлить им жизнь. Продолжительность жизни крыс в домашних условиях
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Новости
Мошенники чаще всего звонят россиянам в начале рабочей недели
Киевские власти намерены спровоцировать наводнение на левом берегу Днепра
GeenStijl: "комик из Киева" Зеленский устроил в Гааге кабаре-спектакль, чтобы выпросить тысячу бомб
Global Times: атакой дронов на Кремль Киев пересек последнюю красную черту украинского конфликта
Telegram-каналы предложили загнать в правовое поле
МК: похороны российского модельера Вячеслава Зайцева прошли странным образом
Старший лейтенант Матюшин: занятые ВСУ посёлки под Донецком приходится штурмовать месяцами
Китай намерен выступить посредником в мирных переговорах по Украине
Рогов: артиллерия ВСУ начала искать бреши в обороне Запорожской области РФ
Sohu: модернизированный ракетный "поезд смерти" ВС РФ станет надёжной опорой Москвы
Популярное
Всушник впал в ужас, подумав, что рядом русские солдаты

Боевик ВСУ впал в ужас, подумав, что где-то рядом находятся российские военные. Видео появилось в Сети.

РВ: боевик ВСУ впал в истерику, подумав, что рядом русские военные
Актриса Яна Поплавская возмутилась безнаказанным возвращением Аллы Пугачёвой в Россию
Делает, что хочет: Поплавская возмутилась возвращению Пугачёвой
Она специально ради этого ехала в Москву: Васильев об отсутствии Пугачёвой на прощании с Зайцевым
Одним из агентов Украины мог быть бизнесмен из Подмосковья
"Зелёный змий" прописался на российских дорогах Сергей Лебедев Депутаты Рады заявили о "рашизме", а их самих уже нет Любовь Степушова Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев
Контрнаступление ВСУ идёт третий день. Какие успехи?
"Ты была права": Орбакайте сделала заявление о Пугачёвой и сыновьях
"Zа МоскVу!":ночью "Герани" атаковали военную академию в Одессе
"Zа МоскVу!":ночью "Герани" атаковали военную академию в Одессе
Последние материалы
Telegram-каналы предложили загнать в правовое поле
МК: похороны российского модельера Вячеслава Зайцева прошли странным образом
Старший лейтенант Матюшин: занятые ВСУ посёлки под Донецком приходится штурмовать месяцами
Китай намерен выступить посредником в мирных переговорах по Украине
Рогов: артиллерия ВСУ начала искать бреши в обороне Запорожской области РФ
Sohu: модернизированный ракетный "поезд смерти" ВС РФ станет надёжной опорой Москвы
Лионель Месси может навсегда распрощаться с "ПСЖ"
36 стран выступили за участие российских спортсменов в международных соревнованиях
Лука Дончич пообещал оплатить похороны погибших в результате стрельбы в сербской школе
Kia Soul 2021 года — это эволюция автомобиля, который дебютировал более десяти лет назад
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников