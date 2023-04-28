Собаки линяют и это нормально, но чрезмерная потеря шерсти — признак проблемы со здоровьем

Владельца собаки не удивишь тем, что линька — это естественное и обычное явление. Однако важно знать, когда линька нормальна, а когда может быть признаком более серьезной проблемы.

Почему собаки линяют?

Шерсть собаки выполняет несколько функций, включая регулирование температуры тела и защиту кожи от солнца и внешних факторов. Когда шерсть перестает расти, она естественным образом выпадает в результате линьки. Количество и частота линьки зависит от множества факторов, таких как состояние здоровья собаки, ее порода, время года и окружающая среда.

Что считается нормальной линькой?

Не существует определенного количества линьки, которое считается нормальным для всех собак, поскольку каждая собака уникальна. Известно, что некоторые породы, такие как бордер-колли, лабрадор-ретриверы и немецкие овчарки, линяют сильнее других, особенно во время сезонных изменений. Однако чрезмерная линька также может быть признаком основного заболевания или стресса.

Причины чрезмерной линьки

Сезонная линька

Собаки, особенно двушерстные породы, как правило, сильнее линяют в весенний и осенний периоды. Хотя это может показаться обильной линькой, для некоторых собак это совершенно нормально. Однако если вы заметили чрезмерную линьку, лучше проконсультироваться с ветеринаром.

Линька, вызванная стрессом

Собаки могут линять сильнее, когда находятся в стрессовой ситуации, например, идут в ветеринарную клинику или сильно меняют обстановку. Если вы подозреваете, что ваша собака может испытывать линьку, вызванную стрессом, посоветуйтесь с ветеринаром, чтобы найти решение, например, противотревожные препараты или добавки.

Проблемы с кожей

Некоторые кожные заболевания, такие как заражение паразитами или грибковые инфекции, могут привести к выпадению шерсти и появлению залысин у собак. Если вы заметили раздражение кожи или выпадение шерсти, немедленно обратитесь к ветеринару.

Аллергия

Аллергия на определенные продукты питания, лекарства, бытовые чистящие средства или груминг-принадлежности может спровоцировать линьку у собак. Ваш ветеринар поможет определить аллерген и подобрать наиболее эффективное лечение.

Как справиться с линькой вашей собаки

Хотя линька — естественное явление для собак, есть способы справиться с ней. Вы можете проконсультироваться с грумером, чтобы получить рекомендации по средствам, которые лучше всего подойдут для типа шерсти вашей собаки и помогут уменьшить количество линьки и выпавшей шерсти в вашем доме.

Если вы обеспокоены тем, что ваша собака чрезмерно линяет из-за нашествия вредителей, состояния кожи, стресса или медицинских проблем, проконсультируйтесь с ветеринаром, чтобы выявить проблему и провести соответствующее лечение.

Встройте «Домашние животные» в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости: Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен Добавьте в свои источники в Яндекс.Новости Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Одноклассниках...