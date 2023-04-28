Почему собаки линяют?

Владельца собаки не удивишь тем, что линька — это естественное и обычное явление. Однако важно знать, когда линька нормальна, а когда может быть признаком более серьезной проблемы.
Шерсть собаки выполняет несколько функций, включая регулирование температуры тела и защиту кожи от солнца и внешних факторов. Когда шерсть перестает расти, она естественным образом выпадает в результате линьки. Количество и частота линьки зависит от множества факторов, таких как состояние здоровья собаки, ее порода, время года и окружающая среда.
Не существует определенного количества линьки, которое считается нормальным для всех собак, поскольку каждая собака уникальна. Известно, что некоторые породы, такие как бордер-колли, лабрадор-ретриверы и немецкие овчарки, линяют сильнее других, особенно во время сезонных изменений. Однако чрезмерная линька также может быть признаком основного заболевания или стресса.
Собаки, особенно двушерстные породы, как правило, сильнее линяют в весенний и осенний периоды. Хотя это может показаться обильной линькой, для некоторых собак это совершенно нормально. Однако если вы заметили чрезмерную линьку, лучше проконсультироваться с ветеринаром.
Собаки могут линять сильнее, когда находятся в стрессовой ситуации, например, идут в ветеринарную клинику или сильно меняют обстановку. Если вы подозреваете, что ваша собака может испытывать линьку, вызванную стрессом, посоветуйтесь с ветеринаром, чтобы найти решение, например, противотревожные препараты или добавки.
Некоторые кожные заболевания, такие как заражение паразитами или грибковые инфекции, могут привести к выпадению шерсти и появлению залысин у собак. Если вы заметили раздражение кожи или выпадение шерсти, немедленно обратитесь к ветеринару.
Аллергия на определенные продукты питания, лекарства, бытовые чистящие средства или груминг-принадлежности может спровоцировать линьку у собак. Ваш ветеринар поможет определить аллерген и подобрать наиболее эффективное лечение.
Хотя линька — естественное явление для собак, есть способы справиться с ней. Вы можете проконсультироваться с грумером, чтобы получить рекомендации по средствам, которые лучше всего подойдут для типа шерсти вашей собаки и помогут уменьшить количество линьки и выпавшей шерсти в вашем доме.
Если вы обеспокоены тем, что ваша собака чрезмерно линяет из-за нашествия вредителей, состояния кожи, стресса или медицинских проблем, проконсультируйтесь с ветеринаром, чтобы выявить проблему и провести соответствующее лечение.
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