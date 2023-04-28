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Марина Лебедева

Стук зубов у собак часто связан с абсцессом, проблемами ЖКТ, припадками и другими причинами

2:48
Зоосфера » Собаки

Если вы заметили, что ваш пушистый друг стучит зубами, вы можете подумать, что ему холодно или он нервничает. Однако стук зубов у собак может указывать на скрытую проблему со здоровьем, которая требует вашего внимания.

Стук зубов у собак часто связан с абсцессом, проблемами ЖКТ, припадками и другими причинами

Причины стука зубов у собак

Несколько проблем со здоровьем могут вызвать стук зубов у вашей собаки. Ниже перечислены некоторые из наиболее распространенных причин:

Зубная боль

Сломанные зубы, зубные абсцессы, воспаление десен, язвы в ротовой полости и новообразования, например, рак, могут вызывать боль в ротовой полости собаки, что приводит к "болтанию" челюстей. Признаками проблем с зубами или ротовой полостью могут быть:

  • обильное слюнотечение,
  • неприятный запах,
  • затрудненное питание
  • и предпочтение мягкой пищи.

Ваш ветеринар может провести осмотр ротовой полости, чтобы выявить любые заболевания или воспаления зубов и рекомендовать соответствующие варианты лечения.

Височно-нижнечелюстной сустав

Боль в височно-нижнечелюстном суставе также может быть причиной стука челюсти у собак. Переломы челюсти или артрит могут вызывать признаки, схожие с зубной болью. Ваш ветеринар проверит височно-нижнечелюстной сустав вашей собаки, прощупав его на предмет скрежета или сопротивления движению.

Проблемы с желудочно-кишечным трактом

Проблемы с желудочно-кишечным трактом, включая тошноту, рвоту и гастроэзофагеальный рефлюкс, могут вызывать скрежетание челюстями у собак. Сжатые челюсти могут вызвать скрежет зубов. Кроме того, может появиться слюнотечение. Ветеринар порекомендует лабораторные исследования, например, УЗИ или эндоскопию, для выявления любых проблем с желудочно-кишечным трактом.

Беспокойство

У собак может наблюдаться стук челюстей в результате беспокойства. Собаки обычно демонстрируют стук зубов во время плановых осмотров, потому что они нервничают. После выхода из стрессовой ситуации стук обычно прекращается.

Припадки

Неврологические заболевания, такие как фокальные судороги, могут проявляться в виде стука челюстями. Собаки с припадками склонны "отключаться" и не реагировать, когда вы пытаетесь привлечь их внимание. Специфические признаки могут проявляться до или после припадка, например, вышагивание или приставание, а также усталость после припадка. Ветеринар может попросить вас снять на видео поведение вашей собаки и обстоятельства, связанные с припадком, чтобы выявить судорожную активность как потенциальную причину стука челюстей.

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Что случилось, Усы? Почему собака трясёт челюстью
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Темы собака
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