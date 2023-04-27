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Марина Лебедева

Рацион морской свинки: около 75 процентов должно составлять сено. Но только не люцерновое или клеверное

2:52
Зоосфера » Грызуны

Морские свинки известны своим послушным и дружелюбным характером, что делает их популярными домашними животными среди людей всех возрастов. Одним из наиболее важных аспектов ухода за морскими свинками является обеспечение их правильным питанием.

Рацион морской свинки: около 75 процентов должно составлять сено. Но только не люцерновое или клеверное

Важность сена в рационе морской свинки

Самой важной частью рациона морской свинки является сено. Оно должно составлять около 75% рациона, поскольку помогает поддерживать здоровье зубов и правильную работу пищеварительной системы. Травяное сено — лучший выбор для вашей морской свинки, причем наиболее популярны тимофеевка и садовая трава. Луговое, овсяное и кострецовое сено также являются подходящими вариантами. Никогда не давайте морской свинке люцерновое или клеверное сено, так как в нем слишком много калорий и кальция, что приводит к ожирению, аномальной кальцификации и образованию камней в мочевом пузыре.

Разнообразие — ключевой момент при выборе овощей

Овощи — еще один важный компонент рациона морской свинки, но важно вводить новые продукты постепенно. Когда ваша морская свинка привыкнет к разнообразию овощей, вы можете ежедневно предлагать ей 1-2 чашек смеси, состоящей из двух или трех различных видов. Среди отличных овощей для морских свинок значатся:

  • капуста,
  • шпинат,
  • морковь,
  • болгарский перец
  • и огурцы.

Роль гранул в рационе морской свинки

Гранулы должны составлять лишь небольшую часть рациона морской свинки. Их можно предлагать в ограниченном количестве, обычно 1-2 столовые ложки на одну морскую свинку, и они всегда должны быть специфическими для питомцев. Высококачественные травяные гранулы являются важной частью рациона домашних грызунов, но они никогда не смогут заменить сено.

Лакомства и фрукты для морских свинок

Лакомства и фрукты следует давать редко, не чаще одного-двух раз в неделю, поскольку в них много сахара и мало питательных веществ. Среди отличных лакомств для морских свинок:

  • кубики люцерны,
  • верхушки моркови
  • и яблоки.

Какими продуктами не следует кормить морскую свинку?

Морским свинкам, которые являются строгими травоядными, никогда не следует предлагать животный белок. Кроме того, следует избегать имеющихся в продаже гранулированных продуктов для морских свинок, содержащих семена и орехи, поскольку они могут вызвать проблемы со здоровьем. Некоторые зоомагазины и компании выпускают продукцию для морских свинок, практически не исследуя ее безопасность, поэтому очень важно изучать продукты перед их покупкой.

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Питание морских свинок|чем кормить морских свинок?|СВИНКИ с МОРЯ
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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