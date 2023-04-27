Морские свинки известны своим послушным и дружелюбным характером, что делает их популярными домашними животными среди людей всех возрастов. Одним из наиболее важных аспектов ухода за морскими свинками является обеспечение их правильным питанием.
Самой важной частью рациона морской свинки является сено. Оно должно составлять около 75% рациона, поскольку помогает поддерживать здоровье зубов и правильную работу пищеварительной системы. Травяное сено — лучший выбор для вашей морской свинки, причем наиболее популярны тимофеевка и садовая трава. Луговое, овсяное и кострецовое сено также являются подходящими вариантами. Никогда не давайте морской свинке люцерновое или клеверное сено, так как в нем слишком много калорий и кальция, что приводит к ожирению, аномальной кальцификации и образованию камней в мочевом пузыре.
Овощи — еще один важный компонент рациона морской свинки, но важно вводить новые продукты постепенно. Когда ваша морская свинка привыкнет к разнообразию овощей, вы можете ежедневно предлагать ей 1-2 чашек смеси, состоящей из двух или трех различных видов. Среди отличных овощей для морских свинок значатся:
Гранулы должны составлять лишь небольшую часть рациона морской свинки. Их можно предлагать в ограниченном количестве, обычно 1-2 столовые ложки на одну морскую свинку, и они всегда должны быть специфическими для питомцев. Высококачественные травяные гранулы являются важной частью рациона домашних грызунов, но они никогда не смогут заменить сено.
Лакомства и фрукты следует давать редко, не чаще одного-двух раз в неделю, поскольку в них много сахара и мало питательных веществ. Среди отличных лакомств для морских свинок:
Морским свинкам, которые являются строгими травоядными, никогда не следует предлагать животный белок. Кроме того, следует избегать имеющихся в продаже гранулированных продуктов для морских свинок, содержащих семена и орехи, поскольку они могут вызвать проблемы со здоровьем. Некоторые зоомагазины и компании выпускают продукцию для морских свинок, практически не исследуя ее безопасность, поэтому очень важно изучать продукты перед их покупкой.
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