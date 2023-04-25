Морские свинки — мелкие питомцы, но требуют много места, времени, усилий и общения

3:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Грызуны

Морские свинки — это социальные и дружелюбные грызуны, которые при правильном уходе могут стать прекрасными и ласковыми домашними животными.

Морские свинки относятся к мелким питомцам, но при этом требуют от хозяина достаточно много места, времени, усилий и общения. Если вы обеспечите своей морской свинке хороший дом, жилое пространство, надлежащее питание, свое внимание, уход и ветеринарное обслуживание, то счастливый и здоровый питомец будет долго радовать вас своей забавной натурой.

Породы морских свинок

Существует 13 пород морских свинок, но наиболее распространенными являются американская, перуанская и абиссинская. У американской морской свинки короткая, гладкая шерсть, у перуанской — длинная, шелковистая, а у абиссинской — непокорная, грубая шерсть с завитушками.

Социализация

Морские свинки — социальные существа, которые общаются друг с другом с помощью различных вокализаций. Они живут в группах из двух и более особей и обычно не бывают счастливы в одиночестве. Самцы могут хорошо уживаться с несколькими самками, но необходимо следить за тем, чтобы избежать размножения, если это не входит в их планы.

Содержание морских свинок

Размер клетки

Очень важно, чтобы клетка была достаточно большой, чтобы ваша морская свинка могла комфортно передвигаться. Большинство купленных в магазине клеток слишком малы для морских свинок, особенно если у вас несколько животных. Рекомендуется минимальный размер клетки 130 на 75 см, при этом на каждую дополнительную морскую свинку должно приходиться еще 20% доступной площади.

Вентиляция

Клетка должна хорошо проветриваться для предотвращения респираторных заболеваний, поскольку морские свинки имеют чувствительные дыхательные пути.

Температура в помещении

Морские свинки плохо переносят жару и влажность. Избегайте воздействия на них температуры выше 30 градусов по Цельсию и поддерживайте относительную влажность воздуха в пределах 40-70%. Морские свинки могут пострадать от теплового удара, если они перегреются.

Содержание нескольких видов животных

Морские свинки не должны содержаться рядом с кроликами или другими видами животных. Некоторые кролики переносят заболевания, такие как бордетелла, которые могут быть смертельными для морских свинок. Морские свинки должны содержаться только с другими морскими свинками. Хотя некоторые морские свинки учатся наслаждаться обществом собак или кошек, взаимодействие с ними может быть стрессовым и даже опасным для них, поскольку они являются хищными видами.

Корм для морских свинок

Морские свинки требуют почти постоянного питания из-за высокой скорости обмена веществ. Они травоядны, и им не следует давать животный белок.

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