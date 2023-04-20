Кошки чрезмерно мяукают по ночам, если испытывают боль, дискомфорт или хотят пообщаться

Если вы являетесь владельцем кошки, то вам, скорее всего, знаком звук мяуканья вашего питомца. Будь то тихое мяуканье или громкий вопль, кошки используют мяуканье как основной способ общения. Однако если ваша кошка недавно начала чрезмерно мяукать по ночам, вы можете задаться вопросом, в чем дело.

Возможные причины чрезмерного мяуканья по ночам

Существует несколько причин, по которым ваша кошка может чрезмерно мяукать по ночам. Вот некоторые из наиболее распространенных:

Голод или жажда

Кошки — ночные животные, поэтому нередко они просыпаются посреди ночи от чувства голода или жажды. Если миска с едой или водой пуста, кошка может мяукать, чтобы привлечь ваше внимание и попросить добавки.

Поведение, направленное на привлечение внимания

Кошки любят внимание и ласку со стороны своих хозяев, и ночью они могут мяукать, чтобы привлечь ваше внимание. Это особенно актуально, если вы были заняты днем и у вас не было времени на общение с кошкой.

Беспокойство или стресс

Кошки могут испытывать беспокойство или стресс по разным причинам, например, из-за изменений в окружающей обстановке или привычном укладе жизни, переживаний, связанных с разлукой, или болезни. Если ваша кошка испытывает тревогу или стресс, она может чрезмерно мяукать по ночам, чтобы справиться со своими чувствами.

Старение

С возрастом у кошек может развиться когнитивная дисфункция или другие возрастные проблемы со здоровьем, которые могут стать причиной чрезмерного ночного мяуканья.

Медицинские проблемы

Если чрезмерное мяуканье вашей кошки по ночам — это внезапное изменение в поведении, возможно, что существует скрытая медицинская проблема, которую необходимо решить. Кошки могут мяукать по ночам, если они испытывают боль, дискомфорт или заболевание.

Как помочь кошке перестать мяукать по ночам

Если ночное мяуканье вашей кошки нарушает ваш сон или распорядок дня, вы можете сделать несколько вещей, чтобы облегчить эту проблему:

Придерживайтесь распорядка дня

Кошки любят рутину, поэтому старайтесь придерживаться последовательного графика кормления, игр и сна. Это поможет вашей кошке чувствовать себя более уверенно и, возможно, уменьшит количество ночного мяуканья.

Обеспечьте кошку большим количеством игрушек и развлечений

Позаботьтесь о том, чтобы у вашей кошки было много игрушек и других развлечений, чтобы занять ее на всю ночь. Кормушки-пазлы, когтеточки и интерактивные игрушки — все это поможет вашей кошке стимулировать умственную деятельность и, возможно, уменьшит ее потребность мяукать по ночам.

Устраните любые медицинские проблемы

Если ночное мяуканье вашей кошки — это внезапное изменение в поведении, важно отвести ее на осмотр к ветеринару. Ветеринар поможет выявить все основные медицинские проблемы, которые могут быть причиной такого поведения, и разработать план лечения.

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