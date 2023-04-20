Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Марина Лебедева

Кошки чрезмерно мяукают по ночам, если испытывают боль, дискомфорт или хотят пообщаться

Зоосфера » Кошки

Если вы являетесь владельцем кошки, то вам, скорее всего, знаком звук мяуканья вашего питомца. Будь то тихое мяуканье или громкий вопль, кошки используют мяуканье как основной способ общения. Однако если ваша кошка недавно начала чрезмерно мяукать по ночам, вы можете задаться вопросом, в чем дело.

Кошки чрезмерно мяукают по ночам, если испытывают боль, дискомфорт или хотят пообщаться

Возможные причины чрезмерного мяуканья по ночам

Существует несколько причин, по которым ваша кошка может чрезмерно мяукать по ночам. Вот некоторые из наиболее распространенных:

Голод или жажда

Кошки —  ночные животные, поэтому нередко они просыпаются посреди ночи от чувства голода или жажды. Если миска с едой или водой пуста, кошка может мяукать, чтобы привлечь ваше внимание и попросить добавки.

Поведение, направленное на привлечение внимания

Кошки любят внимание и ласку со стороны своих хозяев, и ночью они могут мяукать, чтобы привлечь ваше внимание. Это особенно актуально, если вы были заняты днем и у вас не было времени на общение с кошкой.

Беспокойство или стресс

Кошки могут испытывать беспокойство или стресс по разным причинам, например, из-за изменений в окружающей обстановке или привычном укладе жизни, переживаний, связанных с разлукой, или болезни. Если ваша кошка испытывает тревогу или стресс, она может чрезмерно мяукать по ночам, чтобы справиться со своими чувствами.

Старение

С возрастом у кошек может развиться когнитивная дисфункция или другие возрастные проблемы со здоровьем, которые могут стать причиной чрезмерного ночного мяуканья.

Медицинские проблемы

Если чрезмерное мяуканье вашей кошки по ночам — это внезапное изменение в поведении, возможно, что существует скрытая медицинская проблема, которую необходимо решить. Кошки могут мяукать по ночам, если они испытывают боль, дискомфорт или заболевание.

Как помочь кошке перестать мяукать по ночам

Если ночное мяуканье вашей кошки нарушает ваш сон или распорядок дня, вы можете сделать несколько вещей, чтобы облегчить эту проблему:

Придерживайтесь распорядка дня

Кошки любят рутину, поэтому старайтесь придерживаться последовательного графика кормления, игр и сна. Это поможет вашей кошке чувствовать себя более уверенно и, возможно, уменьшит количество ночного мяуканья.

Обеспечьте кошку большим количеством игрушек и развлечений

Позаботьтесь о том, чтобы у вашей кошки было много игрушек и других развлечений, чтобы занять ее на всю ночь. Кормушки-пазлы, когтеточки и интерактивные игрушки — все это поможет вашей кошке стимулировать умственную деятельность и, возможно, уменьшит ее потребность мяукать по ночам.

Устраните любые медицинские проблемы

Если ночное мяуканье вашей кошки — это внезапное изменение в поведении, важно отвести ее на осмотр к ветеринару. Ветеринар поможет выявить все основные медицинские проблемы, которые могут быть причиной такого поведения, и разработать план лечения.

Встройте «Домашние животные» в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Одноклассниках...

Почему кошка часто мяукает
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Новости
NYT: США не понимают, как противостоять РФ и КНР с ядерным оружием — "Мы не знаем, что делать!"
РИА Новости: США прекратили полёты БПЛА Global Hawk над Чёрным морем из-за "Жнеца"
РИА Новости: ВСУ закидали гранатами подвал, где прятались мирные жители Артёмовска
Захарова: поставки оружия Киеву негативно скажутся на отношениях РФ и Южной Кореи
NASA опровергло падение своего спутника на Киев: RHESSI ещё на орбите
"Вы будете худеть": Диетолог рассказала, что нужно съесть перед обедом, чтобы сбрасывать вес
Как избавиться от мигреней: Невролог рассказал какие продукты вызывают головную боль
Чем питаться при похудении: Врач-диетолог дала несколько советов
Риск образования рака: Врач-диетолог рассказал об опасности шашлыков
Кашеварова о работе ВС РФ в Харьковской области: Начали сейчас бить с использованием авиации, Гераней, артиллерии, ракетных систем
Популярное
Почему визит Лаврова в Бразилию вывел Вашингтон из себя

Сергей Лавров буквально покорил мировое сообщество своим эффектным прибытием в Бразилию, говорится в материале Sohu. В Вашингтоне же отреагировали нервно.

Sohu: Лавров покорил Бразилию, едва выйдя из самолёта. И вывел США из себя
МК: 24-летний красноярец Олег Пивоваров спас подразделение, вызвав огонь "Градов" на себя
Боец ВС РФ спас подразделение, вызвав огонь "Градов" на себя
Россия сделала ставку на сырьё перспективнее нефти
Подполье в Херсоне выбрало новую цель среди боевиков ВСУ
За адмирала Нахимова солдаты были готовы идти в огонь и воду Сергей Лебедев Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
Известны имена российских артистов, которые уехали в зону СВО на Украине
В Киеве заявили о начале контрнаступления ВСУ
Новый тактический знак заметили на натовской технике ВСУ
Новый тактический знак заметили на натовской технике ВСУ
Последние материалы
РИА Новости: США прекратили полёты БПЛА Global Hawk над Чёрным морем из-за "Жнеца"
РИА Новости: ВСУ закидали гранатами подвал, где прятались мирные жители Артёмовска
Захарова: поставки оружия Киеву негативно скажутся на отношениях РФ и Южной Кореи
NASA опровергло падение своего спутника на Киев: RHESSI ещё на орбите
"Вы будете худеть": Диетолог рассказала, что нужно съесть перед обедом, чтобы сбрасывать вес
Как избавиться от мигреней: Невролог рассказал какие продукты вызывают головную боль
Чем питаться при похудении: Врач-диетолог дала несколько советов
Риск образования рака: Врач-диетолог рассказал об опасности шашлыков
Кашеварова о работе ВС РФ в Харьковской области: Начали сейчас бить с использованием авиации, Гераней, артиллерии, ракетных систем
Раскрыта главная ошибка худеющих: Врач-диетолог объясняет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников