Моя собака не пьёт воду: тип питания, болезни полости рта и другие причины

2:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Вода — это самое необходимое питательное вещество, которое помогает выживать живым существам, включая собак. Собакам необходимо пить достаточно воды, чтобы оставаться здоровыми. Но что делать, если ваша собака не пьет достаточно воды?

Сколько воды должна пить моя собака?

Чтобы рассчитать количество воды, которое ваша собака должна выпивать каждый день, можно воспользоваться простой формулой. Умножьте вес вашей собаки в кг на 50, чтобы определить примерное количество миллилитров воды в день, которое должна выпивать ваша собака.

Как я могу определить, что моя собака достаточно пьет?

Если ваша собака хорошо пьет воду, у нее должны быть красивые и яркие глаза и влажные десны. Если глаза выглядят запавшими или десны "липкие", это может указывать на обезвоживание.

Почему моя собака не пьет воду?

Если ваша собака не пьет, лучшее, что вы можете сделать — поощрять потребление воды. Вы можете сделать это, приправив воду, предложив свежую воду в другой миске или заменив сухой корм на консервы.

Существует несколько причин, по которым ваша собака может пить недостаточно воды:

Ограниченный доступ к воде

У всех собак должен быть круглосуточный доступ к свежей воде в чистой миске. Если вода грязная или загрязнена мусором, собака может отказаться ее пить. Если вашей собаке отказывает в доступе к воде другое животное в доме, попробуйте поставить дополнительные миски с водой в разных местах вашего дома.

Смена источника воды

Многие собаки чувствительны ко вкусу воды. Если вы переехали в новый дом, и источник воды изменился, вкус воды может показаться вашей собаке неприятным. В этом случае постарайтесь помочь собаке привыкнуть к новой воде, смешивая два типа жидкости и постепенно отказываясь от старого, пока собака не примет новую воду.

Тип питания

Тип пищи, которую ест ваша собака, влияет на ее гидратацию. Некоторые виды кормов содержат меньше влаги, что заставляет собаку пить больше воды, в то время как другие содержат больше влаги, поэтому собака пьет меньше.

Болезни полости рта

Собакам с инфицированным или сломанным зубом, опухолями в ротовой полости, переломом или вывихом челюсти может быть больно пить. Если вы подозреваете какое-либо из этих заболеваний, важно, чтобы вашу собаку осмотрел ветеринар для определения наилучшего лечения.

Тошнота

Есть некоторые заболевания, которые могут вызывать тошноту у собак, а тошнота может привести к тому, что собака будет меньше пить. Если вы подозреваете, что ваша собака испытывает тошноту, проконсультируйтесь с ветеринаром.

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