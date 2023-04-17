Вы планируете завести котёнка? Внешний вид — это ещё не всё

3:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Вы планируете завести котенка? Принятие нового кошачьего компаньона — это огромная ответственность, особенно если это происходит впервые.

Возраст имеет значение

Обычно котят отлучают от матери до достижения ими 8-недельного возраста, но они должны оставаться с матерью и однопометниками как минимум до 12-недельного возраста. Это поможет им оптимально развить свои социальные навыки. Если котенка забирают от матери до завершения процесса отъема, это может привести к поведенческим проблемам, таким как сосание пальцев или других предметов.

Личность — это главное

Внешний вид — это еще не все, когда речь идет о выборе идеального котенка. Важно понаблюдать за тем, как котята взаимодействуют и играют, так как это позволит вам понять их характер. Вот некоторые моменты, которые следует учитывать при наблюдении за котятами:

Если у вас есть маленькие дети, наблюдайте за игривыми и уверенными в себе котятами, так как робкий котенок может чувствовать себя рядом с ними неуютно .

. Посмотрите, как они реагируют на ваше присутствие. Хорошо социализированные котята должны чувствовать себя комфортно и не бояться.

Поиграйте с котятами, используя игрушки, и понаблюдайте за степенью их заинтересованности.

Возьмите их на руки и проверьте, нет ли признаков дискомфорта, например, укусов или шипения.

Задайте вопросы об истории котенка, так как это может оказать огромное влияние на его характер. Например, у котят, которых не познакомили с человеком в возрасте 7 недель, могут возникнуть проблемы со сближением с ним.

Проверьте их здоровье

Прежде чем взять котенка, желательно, чтобы ветеринар проверил его здоровье. Так вы сможете избежать неприятных сюрпризов в дальнейшем. У котят могут быть блохи, ушные клещи или кишечные черви, и хотя это не помешает вам взять котенка, важно понимать, во что вы ввязываетесь и сколько это может стоить. Ниже приведены несколько ключевых моментов, на которые следует обратить внимание:

Проверьте их кожу и шерсть. У здорового котенка шерсть должна быть мягкой, без залысин, а на коже не должно быть струпьев или сыпи. Черные вкрапления в шерсти и на коже могут указывать на блошиный помет (экскременты), что является признаком заражения блохами.

Осмотрите их тело. Нормальный котенок не должен казаться слишком худым или иметь избыточный вес. Его ребра не должны быть видны . Проверьте его живот. Если он опухший или твердый, возможно, у котенка глисты.

. Проверьте его живот. Если он опухший или твердый, возможно, у котенка глисты. Проверьте уши. Котенок с чистыми ушами — хороший признак. Почесывание головы, встряхивание, наличие зернистых коричневых или черных остатков может указывать на ушных клещей.

Обратите внимание на насморк, кашель или чихание. Это может указывать на респираторную инфекцию, которая поддается лечению, но заразна для других кошек.

Проверьте зубы. Зубы у котенка должны быть белыми, а десны розовыми, но не красными или бледными. Спросите о рационе питания котенка. К тому времени, как вы его возьмете, он уже должен есть твердую пищу.

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