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Марина Лебедева

Вы планируете завести котёнка? Внешний вид — это ещё не всё

3:26
Зоосфера » Кошки

Вы планируете завести котенка? Принятие нового кошачьего компаньона — это огромная ответственность, особенно если это происходит впервые.

Вы планируете завести котёнка? Внешний вид — это ещё не всё

Возраст имеет значение

Обычно котят отлучают от матери до достижения ими 8-недельного возраста, но они должны оставаться с матерью и однопометниками как минимум до 12-недельного возраста. Это поможет им оптимально развить свои социальные навыки. Если котенка забирают от матери до завершения процесса отъема, это может привести к поведенческим проблемам, таким как сосание пальцев или других предметов.

Личность — это главное

Внешний вид — это еще не все, когда речь идет о выборе идеального котенка. Важно понаблюдать за тем, как котята взаимодействуют и играют, так как это позволит вам понять их характер. Вот некоторые моменты, которые следует учитывать при наблюдении за котятами:

  • Если у вас есть маленькие дети, наблюдайте за игривыми и уверенными в себе котятами, так как робкий котенок может чувствовать себя рядом с ними неуютно.
  • Посмотрите, как они реагируют на ваше присутствие. Хорошо социализированные котята должны чувствовать себя комфортно и не бояться.
  • Поиграйте с котятами, используя игрушки, и понаблюдайте за степенью их заинтересованности.
  • Возьмите их на руки и проверьте, нет ли признаков дискомфорта, например, укусов или шипения.
  • Задайте вопросы об истории котенка, так как это может оказать огромное влияние на его характер. Например, у котят, которых не познакомили с человеком в возрасте 7 недель, могут возникнуть проблемы со сближением с ним.

Проверьте их здоровье

Прежде чем взять котенка, желательно, чтобы ветеринар проверил его здоровье. Так вы сможете избежать неприятных сюрпризов в дальнейшем. У котят могут быть блохи, ушные клещи или кишечные черви, и хотя это не помешает вам взять котенка, важно понимать, во что вы ввязываетесь и сколько это может стоить. Ниже приведены несколько ключевых моментов, на которые следует обратить внимание:

  • Проверьте их кожу и шерсть. У здорового котенка шерсть должна быть мягкой, без залысин, а на коже не должно быть струпьев или сыпи. Черные вкрапления в шерсти и на коже могут указывать на блошиный помет (экскременты), что является признаком заражения блохами.
  • Осмотрите их тело. Нормальный котенок не должен казаться слишком худым или иметь избыточный вес. Его ребра не должны быть видны. Проверьте его живот. Если он опухший или твердый, возможно, у котенка глисты.
  • Проверьте уши. Котенок с чистыми ушами — хороший признак. Почесывание головы, встряхивание, наличие зернистых коричневых или черных остатков может указывать на ушных клещей.
  • Обратите внимание на насморк, кашель или чихание. Это может указывать на респираторную инфекцию, которая поддается лечению, но заразна для других кошек.
  • Проверьте зубы. Зубы у котенка должны быть белыми, а десны розовыми, но не красными или бледными. Спросите о рационе питания котенка. К тому времени, как вы его возьмете, он уже должен есть твердую пищу.

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Как выбрать котенка? | Важные моменты при выборе котенка | Советы
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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Вы планируете завести котёнка? Внешний вид — это ещё не всё
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