Как управлять лаем вашей собаки, основанным на страхе: руководство

3:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Если ваша собака лает на других собак из-за страха, вам, возможно, посоветовали разрешить собаке лаять на них. Однако такой подход может усилить тревогу собаки и в конечном итоге закрепить негативное поведение.

Почему наказание собаки не работает

Когда собака начинает лаять на других собак, многие владельцы домашних животных прибегают к наказанию или пытаются вывести свою собаку из этой ситуации. Однако обе эти реакции могут привести к усилению лая, особенно если поведение вашей собаки основано на страхе. Наказание собаки или применение силы для принуждения ее к молчанию может усилить ее тревогу и укрепить ее страх. Со временем ваша собака может начать ассоциировать присутствие других собак с негативными последствиями, что еще больше усугубит ее поведение.

Почему игнорирование проблемы не помогает

Увод собаки из проблемной ситуации может также усилить лай, так как это приучает ее к тому, что лай является основным способом снятия тревоги. Кроме того, если взять маленькую собаку на руки, это может подстегнуть ее к еще большему напору, так как при лае она приобретает еще более высокий статус и размер. Даже если ваша собака изначально боялась или робела перед другими собаками, когда она узнает, что лай — это способ отпугнуть другую собаку, ее поведение может стать более агрессивным.

Техники дрессировки для управления лаем, основанным на страхе

Вместо того чтобы позволять собаке лаять, лучше научить ее альтернативному поведению, которое заменит лай. К таким действиям можно отнести поворот и усаживание собаки, когда она смотрит на вас, или при прохождение мимо встречной собаки. Обучение собаки альтернативному поведению дает более лучшую модель поведения, чем привычный лай, и помогает ей узнать, что делать в этой ситуации.

Если мотивом лая вашей собаки является скрытый страх, важно следить за тем, чтобы она не оказывалась в ситуациях, в которых ей некомфортно. Это может означать общение только с избранными собачьими товарищами или исключительно с друзьями-людьми. Контролируя таким образом свое окружение, вы поможете собаке расслабиться и прекратить лай. Наконец, как владельцу животного важно самому практиковать спокойное поведение, так как паника может передаться вашему питомцу.

Обратитесь за профессиональной помощью

Если лай вашей собаки безостановочный, или если существует вероятность травмы или причинения вреда вашей собаке, другому животному или человеку, крайне важно обратиться за помощью к ветеринару или квалифицированному специалисту. Он поможет вам разработать план дрессировки, чтобы справиться с лаем вашей собаки, основанным на страхе, а также окажет помощь в вопросах поведения или направит к квалифицированным специалистам.

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