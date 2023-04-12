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Марина Лебедева

Какаду, волнистый попугай или серый африканский: какого пернатого друга выбрать для дома

3:17
Зоосфера » Птицы

В последние годы домашние птицы становятся все более популярными. Птицы могут стать прекрасными компаньонами, но они подходят не всем и прежде чем заводить их дома, необходимо изучить потребности питомцев.

Какаду, волнистый попугай или серый африканский: какого пернатого друга выбрать для дома

Какаду

Какаду — популярный выбор для семей с детьми. Они индивидуалы, просты в обращении, умеют разговаривать и петь, что делает их отличными компаньонами. Здоровый какаду может прожить более 20 лет, и ему требуется клетка средних размеров, не менее 24×24×24 сантиметров. Им необходима свежая вода, ежедневный корм и небольшое количество свежих продуктов.

Для лучшей социализации какаду необходимо ежедневно на час или больше выходить из клетки и ежедневно облучаться ультрафиолетовым светом, чтобы организм вырабатывал достаточное количество витамина D. Какаду могут жить в одиночестве и не нуждаются в соседях по клетке, если они ежедневно получают внимание от своих хозяев и обеспечены умственной стимуляцией в виде игрушек и телевизора или радио.

Волнистый попугай

Волнистые попугаи имеют небольшие размеры и с ними легко обращаться. Они являются прекрасными домашними питомцами для семьи и хорошо чувствуют себя в небольших помещениях. Средняя продолжительность жизни волнистого попугая составляет 5-13 лет, и ему нужна клетка с газетной подстилкой размером не менее 24×18×18 сантиметров. Они любят развлекаться с игрушками, например, с колокольчиками и нуждаются в свежей воде, гранулированном корме для птиц и небольшом количестве свежих продуктов каждый день.

Попугайчики также нуждаются в солнечном свете, не фильтрованном стеклом: либо на улице, либо в помещении с ультрафиолетовой лампой, чтобы обеспечить выработку необходимого витамина D в их коже. Они могут быть довольно забавными сами по себе, издавая звуки, включающие свист и щебетание, а некоторых из них можно даже научить повторять слова.

Африканский серый попугай

Африканские серые попугаи — самые умные из всех попугаев, что делает их прекрасными питомцами для людей, у которых есть много времени для общения с птицей. Им необходимо ежедневно проводить несколько часов вне клетки, общаясь со своей семьей, иначе у них могут развиться поведенческие проблемы. Африканские серые попугаи могут жить более 40 лет и нуждаются в больших клетках, по крайней мере, 24×36×48 сантиметров, с мисками для еды, водой и многочисленными игрушками для жевания и игр.

Учитывая их интеллект, им требуется большая умственная стимуляция, например, игрушки с рычагами или головоломки, которые нужно разгадывать. Африканские серые попугаи нуждаются в разнообразном рационе из свежих фруктов, овощей и орехов, а также в гранулированном корме для птиц. Они привязываются к одному члену семьи и нуждаются в хорошей социализации.

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Какую птичку лучше завести дома
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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