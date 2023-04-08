Как только вы стали владельцем нового котенка, очень важно начать его социализацию сразу же, как только вы принесли его домой. Наряду с грумингом и играми, нужно приучить котенка к осмотру и уходу за ушами, глазами и зубами.
Здоровые глаза не требуют особого внимания, разве что нужно протирать их влажной салфеткой, чтобы удалить корочки, которые могут скопиться за ночь. Однако у некоторых котят может развиться конъюнктивит — воспаление глаз. Выделения могут быть настолько обильными, что веки слипаются. В этом случае вам необходимо отвезти котенка к ветеринару для лечения. Своевременная вакцинация может помочь предотвратить некоторые причины конъюнктивита.
Глаза здорового котенка широко открыты, без выделений, с влажной, блестящей поверхностью. Зрачки должны казаться круглыми при тусклом свете и выглядеть как вертикальные щели при ярком свете. Если ваш котенок закрывает глаза лапой, щурится, держит одно или оба века закрытыми, чрезмерно моргает или слезится, или у него неравные зрачки, его необходимо показать ветеринару.
Ушные клещи особенно часто встречаются у котят, и они очень заразны. Признаками могут быть тряска головой, царапанье и темный налет в ушах, похожий на кофейную гущу. Они вызывают сильный зуд, поэтому очень важно немедленно принять меры. Вы также должны отделить котенка, у которого вы подозреваете наличие ушных клещей, от других домашних животных. Ваш ветеринар может назначить эффективное лекарство.
Если не считать проблем с клещами, у большинства котят уши вполне здоровы. Загляните в них как можно глубже, чтобы проверить, нет ли там мусора. Определенное количество серы является нормальным и выполняет защитную функцию в ухе. Но если вы видите черные или коричневые капли, возможно, вам необходимо почистить уши. Проконсультируйтесь с ветеринаром, возможно, у вашего котенка ушная инфекция, и попросите подсказать, как безопасно чистить уши.
Уход за зубами начинается еще в детстве, когда вы приучаете котенка к тому, что чистка зубов — это не личное оскорбление. Начните с того, что приучите котенка к тому, что ваши пальцы находятся у него во рту. Потрите их вдоль десен и зубов и дайте ему лакомство. Затем накройте пальцы марлей и повторите процедуру. Можно приобрести щетки, которые надеваются на палец. Большинство кошек переносят их лучше, чем настоящие зубные щетки.
Хотя у многих котят проблем с зубами немного, если они вообще есть, чистка зубов дает вам возможность быть в курсе любых развивающихся проблем. Осмотрите зубы котенка на предмет покраснения или болезненности по мере того, как у него выпадают молочные зубы и появляются взрослые зубы. Ветеринар может предложить удалить молочный зуб, который способен вызывать дискомфорт или приводить к аномальному прорезыванию других зубов.
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