Уход за котёнком: важно приучить питомца к осмотру и уходу за ушами, глазами и зубами

3:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Как только вы стали владельцем нового котенка, очень важно начать его социализацию сразу же, как только вы принесли его домой. Наряду с грумингом и играми, нужно приучить котенка к осмотру и уходу за ушами, глазами и зубами.

Глаза

Здоровые глаза не требуют особого внимания, разве что нужно протирать их влажной салфеткой, чтобы удалить корочки, которые могут скопиться за ночь. Однако у некоторых котят может развиться конъюнктивит — воспаление глаз. Выделения могут быть настолько обильными, что веки слипаются. В этом случае вам необходимо отвезти котенка к ветеринару для лечения. Своевременная вакцинация может помочь предотвратить некоторые причины конъюнктивита.

Глаза здорового котенка широко открыты, без выделений, с влажной, блестящей поверхностью. Зрачки должны казаться круглыми при тусклом свете и выглядеть как вертикальные щели при ярком свете. Если ваш котенок закрывает глаза лапой, щурится, держит одно или оба века закрытыми, чрезмерно моргает или слезится, или у него неравные зрачки, его необходимо показать ветеринару.

Уши

Ушные клещи особенно часто встречаются у котят, и они очень заразны. Признаками могут быть тряска головой, царапанье и темный налет в ушах, похожий на кофейную гущу. Они вызывают сильный зуд, поэтому очень важно немедленно принять меры. Вы также должны отделить котенка, у которого вы подозреваете наличие ушных клещей, от других домашних животных. Ваш ветеринар может назначить эффективное лекарство.

Если не считать проблем с клещами, у большинства котят уши вполне здоровы. Загляните в них как можно глубже, чтобы проверить, нет ли там мусора. Определенное количество серы является нормальным и выполняет защитную функцию в ухе. Но если вы видите черные или коричневые капли, возможно, вам необходимо почистить уши. Проконсультируйтесь с ветеринаром, возможно, у вашего котенка ушная инфекция, и попросите подсказать, как безопасно чистить уши.

Зубы

Уход за зубами начинается еще в детстве, когда вы приучаете котенка к тому, что чистка зубов — это не личное оскорбление. Начните с того, что приучите котенка к тому, что ваши пальцы находятся у него во рту. Потрите их вдоль десен и зубов и дайте ему лакомство. Затем накройте пальцы марлей и повторите процедуру. Можно приобрести щетки, которые надеваются на палец. Большинство кошек переносят их лучше, чем настоящие зубные щетки.

Хотя у многих котят проблем с зубами немного, если они вообще есть, чистка зубов дает вам возможность быть в курсе любых развивающихся проблем. Осмотрите зубы котенка на предмет покраснения или болезненности по мере того, как у него выпадают молочные зубы и появляются взрослые зубы. Ветеринар может предложить удалить молочный зуб, который способен вызывать дискомфорт или приводить к аномальному прорезыванию других зубов.

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Как правильно чистить и чем промыть глаза коту, кошке или котенку. Совет ветеринара