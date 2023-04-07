Не позволяйте котёнку отрабатывать навыки охоты на ваших руках и ногах

3:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Котята — очаровательные животные, но, как и все маленькие зверьки, они могут быть озорными. Как владелец животного, вы обязаны научить котенка правильному поведению. Однако некоторые котята могут потребовать больше работы, обучения и времени социализации, чем другие.

Приучение котят к туалету

Одна из самых распространенных жалоб владельцев котят — это игнорирование лотка. Приучение к туалету имеет огромное значение, но владельцы часто полагают, что котята могут сами приучить себя пользоваться туалетом. Это предположение неверно.

Часто от котят ожидают, что они будут пользоваться туалетом с бортиками, которые слишком высоки для того, чтобы они могли забраться на них, что заставляет их избегать туалета и выбирать более легкое место. Котята также могут избегать туалета, потому что он находится слишком далеко, сильно пахнет агрессивными химикатами или мочой, имеет ароматизированный наполнитель или наполнитель с текстурой, которая им не нравится. Чтобы избежать этих проблем, попробуйте разные туалеты и подстилки и вернитесь к базовому обучению пользованию туалетом.

Борьба с агрессией котят

Игровая агрессия — это часть взросления котят, но она может стать проблемой, если с ней не справляться правильно. Котята учатся сдерживать интенсивность своих укусов и царапин, когда играют с сородичами, но те, кто растет без сородичей, не учатся этому и склонны к чрезмерно агрессивным играм.

Котята, проявляющие игровую агрессию, будут вилять хвостом вперед-назад, прижимать уши и расширять зрачки. Это признаки того, что скоро последует нападение на вашу руку или другие уязвимые части тела. Хотя очень соблазнительно позволить котенку поиграть с вашей рукой, это плохая привычка, о которой вы пожалеете, когда котенок станет больше и сильнее. То же самое касается и того, чтобы позволять котенку отрабатывать навыки охоты на ваших руках и ногах.

Если вы видите, что котенок готов прыгнуть на вас, постарайтесь отвлечь его громким звуком или шипением. Если он уже слишком груб с вами, скажите: "Ай!" и положите его на пол, игнорируя в течение нескольких минут. Затем используйте вместо этого игрушку. Не бейте их, это может побудить котят к эскалации собственной агрессии или научить их бояться вас или ваших рук.

Если ваш котенок обращается с частями вашего тела как с игрушками, вам нужно предложить ему что-то более заманчивое. Висящие игрушки отлично подходят для отработки навыков охоты, а мягкие игрушки могут стать хорошими спарринг-партнерами.

Борьба с игнорированием когтеточки

Царапанье мебели — еще одно распространенное поведение кошек, которое проявляется в детстве. Кошки царапают вертикальные поверхности, чтобы пометить свою территорию запахом подушечек лап, а также оставить визуальные следы, которые можно увидеть на поцарапанной и потрепанной мебели. Отучите котят царапать вашу мебель

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