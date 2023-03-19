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Макар Горшенин

На сколько можно оставлять щенка одного дома

2:36
Зоосфера » Собаки

Как владелец домашнего животного, вы, несомненно, обожаете своего пушистого друга и наслаждаетесь каждым моментом, проведенным с ним. Однако из-за разного рода обязательств становится необходимым оставить их одних дома. В результате естественно задаться вопросом, как долго ваш щенок может быть один.

На сколько можно оставлять щенка одного дома

На сколько щенка можно оставить одного для нужды туалета

Ухаживая за маленьким щенком, очень важно помнить о его частой необходимости облегчиться. Мочевой пузырь щенков имеет ограниченную емкость, а это означает, что они могут продержаться только определенное время, прежде чем им нужно будет пойти в туалет. Как ответственный владелец домашнего животного, важно учитывать это при определении того, как долго вашего пушистого друга можно оставлять одного.

Щенки могут терпеть и не ходить в туалет в течение разных периодов времени. Как правило, молодой щенок может обходиться без туалета максимум несколько часов. По мере взросления они могут постепенно продержаться дольше, но важно помнить, что все собаки разные и будут иметь разные потребности.

  • В возрасте до 10 недель щенок может терпеть в течение одного часа.
  • В возрасте от 10 до 12 недель щенок может терпеть в течение двух часов.
  • В возрасте 3 месяцев щенок может терпеть в течение трех часов.
  • В возрасте 4 месяцев щенок может терпеть в течение четырех часов.
  • В возрасте 5 месяцев щенок может терпеть в течение пяти часов.
  • В возрасте 6 месяцев щенок может терпеть в течение шести часов.
  • Щенок старше 6 месяцев может терпеть в течение шести-восьми часов.

На сколько щенка можно оставлять одного с точки зрения социализации

Помимо удовлетворения своих физиологических потребностей, вашему щенку также требуется достаточно времени для общения. Воспитание щенка посредством кормления, игр, дрессировки и общения поможет ему понять, что в вашем присутствии происходят удивительные вещи.

Щенки в возрасте до 14 недель находятся в чувствительной и критической фазе социализации. Они радуются при воздействии различных раздражителей, с которыми они будут сталкиваться в своей повседневной жизни, включая людей, животных, звуки и запахи. Изоляция в этот период может затормозить рост и развитие щенка.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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