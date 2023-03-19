На сколько можно оставлять щенка одного дома

2:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Как владелец домашнего животного, вы, несомненно, обожаете своего пушистого друга и наслаждаетесь каждым моментом, проведенным с ним. Однако из-за разного рода обязательств становится необходимым оставить их одних дома. В результате естественно задаться вопросом, как долго ваш щенок может быть один.

На сколько щенка можно оставить одного для нужды туалета

Ухаживая за маленьким щенком, очень важно помнить о его частой необходимости облегчиться. Мочевой пузырь щенков имеет ограниченную емкость, а это означает, что они могут продержаться только определенное время, прежде чем им нужно будет пойти в туалет. Как ответственный владелец домашнего животного, важно учитывать это при определении того, как долго вашего пушистого друга можно оставлять одного.

Щенки могут терпеть и не ходить в туалет в течение разных периодов времени. Как правило, молодой щенок может обходиться без туалета максимум несколько часов. По мере взросления они могут постепенно продержаться дольше, но важно помнить, что все собаки разные и будут иметь разные потребности.

В возрасте до 10 недель щенок может терпеть в течение одного часа.

В возрасте от 10 до 12 недель щенок может терпеть в течение двух часов.

В возрасте 3 месяцев щенок может терпеть в течение трех часов.

В возрасте 4 месяцев щенок может терпеть в течение четырех часов.

В возрасте 5 месяцев щенок может терпеть в течение пяти часов.

В возрасте 6 месяцев щенок может терпеть в течение шести часов.

Щенок старше 6 месяцев может терпеть в течение шести-восьми часов.

На сколько щенка можно оставлять одного с точки зрения социализации

Помимо удовлетворения своих физиологических потребностей, вашему щенку также требуется достаточно времени для общения. Воспитание щенка посредством кормления, игр, дрессировки и общения поможет ему понять, что в вашем присутствии происходят удивительные вещи.

Щенки в возрасте до 14 недель находятся в чувствительной и критической фазе социализации. Они радуются при воздействии различных раздражителей, с которыми они будут сталкиваться в своей повседневной жизни, включая людей, животных, звуки и запахи. Изоляция в этот период может затормозить рост и развитие щенка.

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