Приучение котят к лотку: когда начинать и как это делать

9:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Большинство взрослых кошек, естественно, ищут песчаное, зернистое место для выгула, но маленьким котятам может потребоваться небольшая помощь в определении правильных привычек в лотке.

При приучении котят к лотку вы можете сделать несколько вещей, которые помогут настроить вашего котенка на успех.

Вот несколько советов по приучению кошек к лотку о том, когда начинать, как выбирать лоток, как выбрать правильный тип подстилки, как и где устанавливать лоток и как помочь вашему котенку освоить лоток.

Когда начинать приучать котят к лотку

В первые несколько недель после рождения кошки-матери стимулируют своих котят к выведению шлаков, а затем убирают их. В течение этого времени котятам не нужен лоток.

Вы можете начать приучать котят к лотку примерно в четырехнедельном возрасте, предложив кошачьи лотки. Это совпадает со временем начала отлучения котят от материнского кормления.

Если вы "усыновите" котенка постарше или взрослую кошку, вы можете начать приучение к лотку, как только принесете их домой. Вам понадобятся подходящие принадлежности для приучения кошек к лотку, которые нужно установить до того, как они переедут в свой новый дом.

Как приучить котенка или кошку к туалету

Выполните следующие действия для успешного приучения кошек к лотку.

Выберите лоток

Хотя выбор лотка может показаться тривиальной задачей, на самом деле это имеет большое значение для вашего котенка.

Подберите лоток нужного размера

Полноразмерные лотки могут быть слишком большими и пугающими для маленького котенка. Самым лучшим вариантом будет лоток для котят размером 33 на 22 сантиметра.

Если ваша кошка старше или у вас дома есть другие взрослые кошки, им понадобятся полноразмерные лотки, в то время как вашему котенку для начала нужны лотки поменьше.

Лоток должен расти вместе с вашим котенком. Лоток вашей кошки должен быть примерно в полтора раза больше их длины. По мере роста вашего котенка вам нужно будет подбирать размер.

Предоставьте более одного лотка

Как минимум в вашем доме должно быть на один лоток больше, чем количество кошек. Если у вас две кошки, лотков должно быть три. Если у вас пять кошек, лотков должно быть не менее шести.

Открытые и закрытые лотки

Многие кошки предпочитают использовать открытый лоток. В природе кошки не хотят, чтобы их поймал хищник в закрытой зоне.

Выберите правильный тип наполнителя

Исследования показали, что большинство кошек предпочитают мелкозернистые наполнители, предположительно потому, что они более мягкие на ощупь.

Когда дело доходит до комкующихся или не комкующихся наполнителей, у кошек есть свои предпочтения. Конечно, вы можете предпочесть комкование для удобства выгребания.

Некоторые кошки не будут использовать лоток с наполнителем на основе кукурузы или пшеницы, потому что он пахнет едой.

Попробуйте несколько типов, чтобы убедиться, что вы получаете тот тип наполнителя, который предпочитает ваш котенок.

Планируйте, куда ставить лоток

Размещение и доступность лотка могут быть решающими факторами, побуждающим вашего котенка использовать лоток.

Не прячьте лоток

Если все коробки находятся в одном углу, они фактически представляют собой одну большую коробку, что может привести к неприятностям, если ваши котята не захотят делиться.

Заманчиво ставить лоток в шкафах и углах, потому что мы не хотим, чтобы они были видны, но этого следует избегать. Помните, что кошкам также не нравится чувствовать себя загнанными в угол или пойманными в ловушку во время туалета.

Избегайте отвлекающих факторов

Установите лоток вашего котенка в месте, где мало что отвлекает его от работы.

Если у котят проблемы с фокусировкой, возможно, вам придется убрать возможность иметь другие “интересные” места для мочеиспускания. Попробуйте держать своего котенка в маленькой комнате без ковров или ковровых покрытий и только с небольшим количеством наполнителя, чтобы попытаться удержать его внимание, пока он не научится пользоваться лотком.

Поставьте лотки на каждом этаже

Лотки должны быть расставлены по крайней мере по одному на каждом этаже вашего дома.

Облегчите вашей кошке доступ к лотку. Не заставляйте ее спускаться по лестнице, проходить через игровую комнату, через специальную дверь в подсобное помещение. Кошки не хотят идти дальше, чем мы, чтобы добраться до ванной.

Особенно важно помнить, что ваш котенок в конечном итоге станет взрослой кошкой, поэтому если поставить лоток на полку или на несколько лестничных пролетов ниже, ему будет намного труднее добраться до него, когда он подрастет и у него появятся проблемы с суставами.

Приучите котенка к лотку

После того, как вы выбрали принадлежности и обустроили места для похода в туалет, вот как вы можете начать приучать котенка к лотку.

Шаг 1. Покажите котенку расположение каждого лотка и дайте ему понюхать их.

Шаг 2. Аккуратно поместите котенка в лоток. Он может инстинктивно начать копать наполнитель или даже использовать лоток. Если он этого не делает, проведите пальцами по чистому наполнителю, чтобы продемонстрировать действие лапы.

Шаг 3. Если ваш котенок не пользовался ни одним из лотков при первоначальном знакомстве, попробуйте помещать его в один из лотков каждый раз, когда он ест, пьет или просыпается после дневного сна, пока он не начнет пользоваться лотком самостоятельно.

Укрепляйте хорошие привычки к лотку

Когда ваш котенок правильно использует лоток, наградите его любимым лакомством, чтобы создать положительную ассоциацию с занятием.

Чтобы это сработало, лакомство нужно давать сразу после того, как котенок покинул коробку, чтобы он ассоциировал это занятие с наградой.

Если ваш котенок совершает ошибку, не наказывайте его и не кричите на него. Спокойно уберите беспорядок с помощью ферментативного чистящего средства и не реагируйте никаким другим образом.

Содержите лоток в чистоте

Старайтесь вычерпывать лоток вашего котенка после каждого испражнения. Вы же не хотите, чтобы у вашего котенка развилось отвращение к лотку во время процесса приучения. После уборки добавьте немного чистого наполнителя, чтобы глубина наполнителя оставалась от пяти до семи-восьми сантиметров, чтобы у вашего котенка было достаточно места для рытья.

Когда ваш котенок подрастет и будет постоянно пользоваться лотком, вы можете чистить его раз в день, а не каждый раз, когда ваш котенок пользуется лотком.

Периодически вытряхивайте весь наполнитель из каждого лотка, чистите лотки и наполняйте их чистым наполнителем. На этикетке большинства наполнителей, не содержащих совок, будут указаны собственные рекомендации о том, как часто их следует менять.

Комкующиеся наполнители нужно полностью менять только каждую неделю или пару недель, в зависимости от того, сколько кошек у вас в доме.

Что делать, если ваш котенок не хочет пользоваться лотком

Если вашему котенку трудно приучаться к лотку и он мочится вне лотка, попробуйте выполнить следующие действия.

1. Тщательно оцените установку лотка. У каждого котенка немного разные предпочтения. Убедитесь, что лотки:

легко доступны;

находятся в тихих местах;

не прячутся в углу;

их не охраняют другие кошки.

2. Подумайте о смене лотка или типа наполнителя. Возможно, вы захотите приобрести новый лоток (закрытый, непокрытый или с низкими бортиками) и поставить его рядом, чтобы посмотреть, предпочитает ли ваш котенок другой лоток. Или оставьте тот же лоток и меняйте только тип наполнителя, чтобы понять, проблема в лотке или наполнителе.

3. Почаще вычерпывайте и чаще заменяйте весь наполнитель.

4. Рассмотрите возможность использования диффузоров с феромонами рядом с лотком, чтобы снять стресс и сделать пребывание вашего котенка в окружающей обстановке более комфортным. Диффузоры, размещенные в комнате с лотком, заставляют котят чувствовать, что они отметили свою территорию.

5. Отведите котенка к ветеринару, чтобы проверить его на наличие паразитов, инфекций мочевыводящих путей или других медицинских проблем, которые могут способствовать неправильному выведению шлаков. Это редко встречается у котят, но этого не следует упускать из виду.

Ваш ветеринар всегда может помочь вам устранить проблемы с лотком вашего котенка. Прежде всего, не забывайте быть терпеливыми! Обучение требует времени, но ваш котенок освоит эти привычки благодаря вашей любови, поддержке и вниманию.

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