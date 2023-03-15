Собачий нос: нормально ли, что он мокрый или сухой?

4:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Вы когда-нибудь сталкивались с мокрым, холодным носом вашей собаки и задавались вопросом, почему так всегда кажется? Или вы чувствовали, что нос вашей собаки был теплым и сухим, и обсуждали, означает ли это, что они заболевают?

Вот все, что вам нужно знать о носе вашей собаки, от того, почему он обычно холодный и влажный, до того, что вы должны делать, если он кажется сухим или теплым.

Нормально ли, что нос собаки мокрый?

У собак, как правило, очень мокрые и прохладные носы. Но когда они спят, для них, безусловно, также нормально, чтобы им было тепло и сухо.

И потом, у отдельных собак часто бывают различия, поэтому, в то время как у одной собаки всегда может быть мокрый, холодный нос, у другой собаки может быть нос, который обычно намного суше или теплее.

Вот почему важно узнать, что нормально для каждого щенка в вашем доме.

Почему у собаки мокрый нос

Существует ряд причин, которые были предложены для объяснения того, почему нос собаки мокрый, и, возможно, наука еще не знает точного ответа.

Тем не менее мы знаем, что внутри носа собаки есть железы, которые выделяют тонкий, водянистый материал, который, вероятно, способствует увлажнению, подобно жидкостям, находящимся внутри наших собственных носов. Эта жидкость стекает на поверхность носа, испаряется, а затем помогает охладить собаку.

Подушечки носа и подушечки лап — единственные места, где собаки могут потеть, поэтому этот механизм охлаждения (наряду с затрудненным дыханием) может быть важен для них, особенно в жаркую погоду. Кроме того, наши собачьи друзья, как правило, часто облизывают свои носы, что, подобно тому, как люди облизывают губы, способствует увлажнению носа.

Эта влага также может помочь увлажнить воздух, когда он попадает в носовую полость собаки, что предотвращает пересыхание дыхательных путей и даже может помочь предотвратить респираторные инфекции.

Некоторые люди предполагают, что влага помогает собакам сохранять запахи, тем самым улучшая их обоняние.

Что значит, если у собаки сухой нос

Сухой нос может быть совершенно нормальным, и у некоторых собак, как правило, более влажные носы, чем у других. Например, очень часто у спящих собак теплые сухие носы, потому что они не просыпаются, чтобы лизать их.

Поскольку количество влаги в носу зависит от влажности и в течение дня, у собаки, которая только что проснулась в 2 часа дня с сухим носом, может быть влажный нос после игры в мяч в 7 часов вечера, поэтому в большинстве случаев это не является автоматически признаком болезни, если у вашего питомца сухой нос.

Иногда сухой нос может указывать на обезвоживание или лихорадку, но обычно это не так.

Должны ли вы отвести свою собаку к ветеринару, если у неё сухой нос

Если у вашей собаки сухой нос, но она чувствует себя хорошо и ведет себя нормально, следует немного понаблюдать за ситуацией. Предложите собаке немного воды, попробуйте отвести ее во влажную среду (для этого отлично подходит посидеть с собакой в ванной после душа) и следите за любыми другими возможными симптомами. Велика вероятность, что все довольно быстро вернется на круги своя без поездки в ветеринарную больницу.

Однако если ваша собака кажется вялой или плохо ест, или вы чувствуете, что ваша собака плохо себя чувствует, назначьте визит к ветеринару и сообщите ветеринару, что вы заметили, что нос вашей собаки необычно сухой. Точно так же, если нос вашей собаки покрыт коркой, сырой или имеет кровоточащие пятна, вам также следует записаться на прием.

Мокрые носы и собаки, кажется, просто идут рука об руку, независимо от того, просят ли они нас угощения днем или подталкивают нас встать на прогулку ночью. Даже если у вашей собаки, как правило, нос более сухой, чем в среднем, это, скорее всего, просто нормально для них.

Встройте «Домашние животные» в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости: Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен Добавьте в свои источники в Яндекс.Новости Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Одноклассниках...