Кошки становятся агрессивными и набрасываются или нападают на других домашних животных (и людей) по самым разным причинам — страх, защита территории, боль, чрезмерный энтузиазм игры и многое другое. Ранняя социализация, стерилизация, модификация поведения и лекарства являются наиболее распространенными методами предотвращения и лечения кошачьей агрессии.
Агрессия является одной из наиболее распространенных поведенческих проблем, наблюдаемых у кошек. В большинстве случаев поведение совершенно естественно и уместно, хотя, несомненно, его проявления могут иногда мешать мирной работе нормального человеческого дома.
Обычно классифицируемая как межмачтовая, территориальная, боязливая / оборонительная, игровая, хищническая и перенаправленная агрессия (хотя могут существовать и другие формы), агрессии можно избежать. А когда это не так, это часто поддается лечению.
Прежде чем начинать какую-либо поведенческую терапию, проконсультируйтесь со своим ветеринаром, чтобы определить, есть ли медицинская причина для агрессии вашей кошки. Ваш ветеринар может также порекомендовать некоторые тактики обращения с агрессивной кошкой, чтобы предотвратить травмирование других членов вашей семьи или самой кошки.
Агрессия может быть сложным состоянием для оценки у любого вида, но, возможно, в большей степени у кошек. Некоторые кошки могут проявлять одну форму агрессии, в то время как другие могут проявлять несколько типов агрессии одновременно. Понимание различных типов агрессии может помочь добраться до корня проблемы, но профессиональная помощь часто бесценна из-за сложной природы обычного кошачьего характера.
Лечение зависит от типа агрессивного поведения. Стерилизация, терапия модификации поведения и фармакологическое вмешательство являются наиболее распространенными методами лечения кошачьей агрессии.
В любом случае, лечение агрессии обычно сложное. В случае тяжелой степени следует разработать план лечения под наблюдением специалиста по поведению.
Предотвращение кошачьей агрессии, как правило, считается менее предсказуемым, чем для собачьей агрессии. Однако, что касается собак, наиболее важной особенностью этого подхода является ранняя и частая социализация с людьми, собаками и другими животными. Общение с людьми должно начаться как можно скорее, а общение с другими животными может начаться после того, как ваш ветеринар назначит необходимые вакцины и оздоровительную помощь.
Встройте «Домашние животные» в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Одноклассниках...
Украинский боевик снял на видео бой с российскими военными в районе населённого пункта Кременная.