Агрессия у кошек

5:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Кошки становятся агрессивными и набрасываются или нападают на других домашних животных (и людей) по самым разным причинам — страх, защита территории, боль, чрезмерный энтузиазм игры и многое другое. Ранняя социализация, стерилизация, модификация поведения и лекарства являются наиболее распространенными методами предотвращения и лечения кошачьей агрессии.

Обзор

Агрессия является одной из наиболее распространенных поведенческих проблем, наблюдаемых у кошек. В большинстве случаев поведение совершенно естественно и уместно, хотя, несомненно, его проявления могут иногда мешать мирной работе нормального человеческого дома.

Обычно классифицируемая как межмачтовая, территориальная, боязливая / оборонительная, игровая, хищническая и перенаправленная агрессия (хотя могут существовать и другие формы), агрессии можно избежать. А когда это не так, это часто поддается лечению.

Прежде чем начинать какую-либо поведенческую терапию, проконсультируйтесь со своим ветеринаром, чтобы определить, есть ли медицинская причина для агрессии вашей кошки. Ваш ветеринар может также порекомендовать некоторые тактики обращения с агрессивной кошкой, чтобы предотвратить травмирование других членов вашей семьи или самой кошки.

Симптомы и идентификация

Агрессия может быть сложным состоянием для оценки у любого вида, но, возможно, в большей степени у кошек. Некоторые кошки могут проявлять одну форму агрессии, в то время как другие могут проявлять несколько типов агрессии одновременно. Понимание различных типов агрессии может помочь добраться до корня проблемы, но профессиональная помощь часто бесценна из-за сложной природы обычного кошачьего характера.

Страх / защитная агрессия возникает, когда кошка боится — например, при обращении в ветеринарную больницу. Типичный отображаемый язык тела - кошка низко сгорбилась, уши назад, ноги и хвост поджаты под тело.

возникает, когда кошка боится — например, при обращении в ветеринарную больницу. Типичный отображаемый язык тела - кошка низко сгорбилась, уши назад, ноги и хвост поджаты под тело. Агрессия между кошками направлена на других кошек внутри и / или за пределами домашнего хозяйства.

между кошками направлена на других кошек внутри и / или за пределами домашнего хозяйства. Агрессия между кошками является наиболее распространенной формой кошачьей агрессии. Чаще всего это происходит среди необученных котов-самцов путем защиты индивидуальных ресурсов, таких как территория, доступ к пище и самки.

между кошками является наиболее распространенной формой кошачьей агрессии. Чаще всего это происходит среди необученных котов-самцов путем защиты индивидуальных ресурсов, таких как территория, доступ к пище и самки. Болевая агрессия - это защитная реакция кошки на боль. Эта агрессия может возникнуть, когда к кошке прикасаются, ее перемещают или ожидают, что с ней будут обращаться.

- это защитная реакция кошки на боль. Эта агрессия может возникнуть, когда к кошке прикасаются, ее перемещают или ожидают, что с ней будут обращаться. Игровая агрессия возникает при игровом поведении, таком как драки между укушенными.

возникает при игровом поведении, таком как драки между укушенными. Хищническая агрессия связана с хищничеством (например, преследованием, охотой или ловлей мелких животных). Эта агрессия обычно включает внезапное нападение, сильный укус и встряхивание добычи, но может быть направлена на людей, других кошек или других животных. Кошки учатся хищническому поведению у своих матерей и обычно практикуются на однопометниках.

связана с хищничеством (например, преследованием, охотой или ловлей мелких животных). Эта агрессия обычно включает внезапное нападение, сильный укус и встряхивание добычи, но может быть направлена на людей, других кошек или других животных. Кошки учатся хищническому поведению у своих матерей и обычно практикуются на однопометниках. Перенаправленная агрессия возникает, когда кошка не может атаковать намеченную цель (обычно другую кошку) и перенаправляет свою агрессию на другую цель (обычно на своего соседа по дому).

возникает, когда кошка не может атаковать намеченную цель (обычно другую кошку) и перенаправляет свою агрессию на другую цель (обычно на своего соседа по дому). Территориальная агрессия возникает, когда кошка защищает территорию, такую как двор или дом, обычно от другой кошки.

возникает, когда кошка защищает территорию, такую как двор или дом, обычно от другой кошки. Агрессия, вызванная лаской, возникает, когда кошка, которой нравится, когда ее гладят, внезапно набрасывается на человека, который его гладит. Любители кошек называют это поведение “любовным укусом”, но реальность такова, что это плохо понятное поведение без четкого объяснения.

Диагноз ставится на основании данных о сигналах (кобель, сука, статус стерилизации и т. Д.), характере агрессивных поз, демонстрируемых агрессивной кошкой, и обстоятельствах, в которых происходит агрессивное поведение.

Лечение

Лечение зависит от типа агрессивного поведения. Стерилизация, терапия модификации поведения и фармакологическое вмешательство являются наиболее распространенными методами лечения кошачьей агрессии.

В любом случае, лечение агрессии обычно сложное. В случае тяжелой степени следует разработать план лечения под наблюдением специалиста по поведению.

Профилактика

Предотвращение кошачьей агрессии, как правило, считается менее предсказуемым, чем для собачьей агрессии. Однако, что касается собак, наиболее важной особенностью этого подхода является ранняя и частая социализация с людьми, собаками и другими животными. Общение с людьми должно начаться как можно скорее, а общение с другими животными может начаться после того, как ваш ветеринар назначит необходимые вакцины и оздоровительную помощь.

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