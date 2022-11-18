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Автор Сергей Лебедев

Налог на домашних животных поможет России обеспечить безопасность городов

Зоосфера

Тема кошечек и собак в последнее время нередко всплывает в наших СМИ. В первую очередь, речь идёт об обложении налогами владельцев братьев наших меньших. Плохо это или хорошо?

Налог на домашних животных поможет России обеспечить безопасность городов

Одни хомячат "Пурину", другие — "Канину", а кому-то приходится к дешёвому "Вискасу" добавлять остатки домашнего супа. У одних есть деньги на лишнюю сотню, у других — нет. И на законодательном уровне уже давно решили, что отходы за собачками мы должны убирать сами. Нет? Хотя, нередко вижу, что некоторые владельцы пёсиков пакетиком очищают улицу от своих питомцев. Правда, редко. Но никого не "пасут", и никого пока не штрафуют. Но вот налоги — это посерьёзнее. С государством не поспоришь. Тем более, что всегда найдутся доброхоты, чтобы вас "сдать".

Каждая лапа для города — не только бюджет, но и безопасность

Кстати, это не всегда плохо, иначе бы не пестрели наши СМИ сообщениями, что где-то домашние псы загрызли прохожих. Напомню, судя по сообщениям, урон по рваным штанам и покусанным гражданам нам наносят, в большей степени, домашние питомцы. И, отнюдь, не свинки с голубями.

Кстати, тема налогообложения домашних животных уже не один год мешает спать законодателям. А у нас в России сегодня их более, чем предостаточно. Как, кстати, и тех, кто хочет надеть денежный намордник на всех четырёхлапых. С этим не согласны и многие любители домашних животных за рубежом.

Как забавно отмечала немецкая пресса, когда полицейские появляются дома, иной собачник не хочет, чтобы его пёс проявлял большую бдительность. Дело в том, что полиция ищет скрытых от налогов животных. Забавнее другое: на фоне собирания налогов с домашних животных в муниципалитетах не мелочатся на плату "собачьих детективов". Последние, по наводке или по подозрению, следят за теми, кто не выполняет предписания о регистрации животных.

У нас — не у них. Но даже при тамошнем законопослушном менталитете процентов 20 граждан увиливают от регистрации, а это, по мнению финансистов, миллионы денег.

Полиции не нравится, когда их называют "копами", "легавыми" или "ментами". И я согласен с ними. Также "собачьи детективы" не любят это определение, они отмечают, что мы "не занимаемся вынюхиванием". Они просто ходят по квартирам, жильцы которых отвечают на банальные анкеты (опять о себе — много ли желающих в России отвечать на анкеты?).

Может, поставить чип нерадивому хозяину домашнего питомца?

Анкетный опросник сводится к тому, есть ли в доме собаки. Если есть, то с каких пор. Ответы сверяются со списком зарегистрированных собак.

Например, я знаю знакомого пса по соседней квартире. А он за себя ничего не платит? Вот и подвёл соседа.

Те, кто не платят налог за пса, могут ждать гостей из районной мэрии. Смех смехом, но такие опросники значительно повысили бюджеты местных муниципалитетов.

Но наши четырёхлапые любимцы не всегда такие же умные, как мы. Даже если мы и отвечаем на вопрос, что дома собак нет, из соседней комнаты раздается радостный лай:

"Да я же дома!"

"Охотники за собаками" смеялись, что однажды им открыла мамаша с дочкой на руках. Дама заявила, что собак дома нет. А маленькая девочка спросила:

"Мама, а разве Жучка не собака?"

И как бы мы с юмором не относились к данной теме, регистрация нужна. Дело в том, что в своё время поправки к закону "О ветеринарии" крутились по кабинетам наших избранников народа, и в министерствах тоже. Там прописано, что животные подлежат индивидуальной или групповой идентификации, учёту. Разработкой подзаконного акта, который бы подробно описал механизм регистрации и ввёл эту норму в жизнь, занимался Минсельхоз. Правда, зоозащитники и тогда, и сегодня говорят, что это очередная попытка заработать на животных. А большее удивление вызывало, что в документе министерства почему-то было заявлено, что необходимо учесть не только кошек и собак, но и крупный рогатый скот, и других животных.

Мой крыс уже, к сожалению, давно умер. Как и попугай Шурик. И финансовой "сервировке" они не подлежат.

Тем не менее, я согласен с одним из депутатов, который отметил, что немало случаев, когда, собака нападает на человека, после чего хозяин, отпустивший её гулять без поводка и намордника, просто заявляет, что она ему не принадлежит. Доказать ничего невозможно.

Виновник трагедии — человек, и он остаётся безнаказанным. В случае регистрации, а это и может быть и чипирование, хозяин ответит за своего пса.

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