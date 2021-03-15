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Автор Игорь Буккер

Как завести питомца, чтобы не пожалеть об этом

Зоосфера

Человек, решивший завести себе домашнего питомца, должен не только хорошенько обдумать и взвесить все "за" и "против" такого поступка, дабы не пожалеть и не приумножить потом армию бродячих животных, но и основательно подготовиться к появлению нового члена семьи.

Как это сделать? Об этом Игорь Буккер поговорил в эфире программы "Точка зрения" с ведущим специалистом московского регионального общества защиты животных "Верный" Натальей Базаркиной.

- Давайте начнем с простейших — рыбок.

В первую очередь человек решает, какой литраж аквариума должен быть, в какой ёмкости они будут содержаться, где она будет находиться.

Потом определиться для себя: это будут морские виды — не только рыб заводят, и мурен, бывает, тоже — либо пресноводные.

И от этого уже надо отталкиваться:

  • какое нужно оборудование, кислород, который туда поступает, грунт, коряги, водоросли, подсветка, чем будут питаться.

И когда человек решил, что он именно хочет, тогда желательно — у нас же есть интернет — почитать литературу: что для нее важно, какие болезни, к чему нужно подготовиться, какие под рукой должны быть лекарства. Элементарно — пенициллин и марганцовка. Иногда бывает, что рыбы болеют.

— А с чего бы вы посоветовали начинать людям, которые, допустим, никогда не держали ни рыбок, ни птичек?

— Прежде чем кого-то заводить, узнайте, а не спровоцирует ли это у вас аллергию — у нас сейчас очень много, к сожалению, аллергиков.

Если аллергия есть на животных, на то же выделение пота, перхоти кошек, собак, птиц, то надо брать то, на что нет аллергии.

  • Надо сходить к дерматологу, сдать анализы.

Если у вас остается вариант те же рыбки или какие-то тритоны, то я советую самое простое: это гуппи, меченосцы. Неприхотливые, которые у нас даже живут в каналах.

Птицы

Если попугаи, то, естественно, не надо брать сразу жако, какаду, ара, тем более — таких крупных.

Если не нравятся самые стандартные, волнистые попугайчики, можно взять кареллу, маленькие попугайчики красивые.

Что-то попроще, не очень прихотливых, не очень подверженных болезням и стрессам животных.

Можно завести — если не хотите попугая — канареек или щегла. Они поют очень красиво. Но, конечно, когда они распеваются по утрам, не у каждого нервная система выдержит.

Зато простенькие в уходе.

Кошки

А если у вас нет аллергии и вы любите кошек — тоже начните с породы попроще.

Сейчас очень много новых пород… Они более социализированные, адаптированные.

  • Берите простое — британцы — красивые простые кошки, ненавязчивые, в то же время умные. Сейчас мода пошла на мейнкунов. Тоже можно. Но у них очень длинная шерсть.

Собаки

С собаками та же история. Задайте себе вопрос: для чего я ее завожу? Для каких целей? Для души, для дивана? Для охраны? Для охоты? Или для шоу, для выставок и разведения?

И отсюда уже надо смотреть и на бюджет, и чем вы будете заниматься. Я всегда людям говорю, нельзя заводить собаку, которая предназначена, допустим, для охоты, и класть ее на диван.

Где будет находиться место вашего домашнего животного? У вас есть кровать, где вы можете лечь спокойно и отдохнуть, и у него должно быть свое место. Оно должно находиться не на сквозняках, не на проходе где-то, не у батарей. И так, чтобы животное могло спокойно прийти, отдохнуть, заняться своими делами, никто туда не должен лезть, чтобы не мешать ему.

Потом, естественно, идут миски, подставки, амуниции — это поводки, ошейники, шлейки.

  • И, конечно, стоит трезво оценивать свои временные возможности в плане прогулок с псом.

Например, у меня знакомая в соседнем подъезде — профессиональный охотник, судья — у нее две шикарные легавые собаки курцхаары. И она с ними просто очень много занимается. Она выезжает в поля.

Да, в городе можно держать любую собаку — даже алабаев. Просто надо находить время и возможность, где спускать, чтобы собака выплескивала всю свою энергию. И не на 15 минут вывести погулять, как с той же болонкой или с йорком. Представьте, она целый день практически находится дома, она постоянно лежит и спит — это тоже неправильно.

И даже если вы живете за городом, то все равно надо хотя бы раз в день выходить за пределы своего участка, куда-то в лес, где собака просто отвлекается, разведывает территорию.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы питомец наталья базаркина домашние животные
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