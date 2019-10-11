Растения, токсичные для собак

Яркие и красивые, вкусно пахнущие травы и цветы, которые растут возле вашего загородного дома или на даче, несомненно привлекут внимание собаки, как только попадутся ей на глаза и под нос. Несмотря на то, что травы и цветы выглядят вполне безобидно, многие из них могут быть опасны для животного. Известно, что стоит отвернуться от собаки — и она сразу же начинает есть траву. Некоторые собаки с удовольствием пожирают и домашние растения. Поэтому если ваш питомец имеет такую привычку, некоторые из них не следует держать на подоконниках.

Алоэ вера

Это растение нередко держат дома из-за его целительного сока, помогающего залечивать ожоги и ранки. Но алоэ содержит сапонины и латекс, которые могут вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом собаки и привести к диарее. Если ваша собака съест алое и диарея окажется продолжительной, следует обратиться к ветеринару, поскольку возникающее обезвоживание может быть опасным для собаки.

Амариллис

Если ваша собака любит копать, помогая вам в работе по саду, убедитесь, что в нем нет амариллиса. Луковицы этого растения сажают за восемь-десять недель до того, как они расцветут, и у собаки будет достаточно времени, чтобы выкопать и съесть их. Они чрезвычайно ядовиты из-за содержащегося в них ликорина. Симптомами отравления будут тошнота, боли в животе, подергивания и судороги конечностей.

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Нарцисс

Другое луковичное растение, очень распространенное и также содержащее в луковицах ликорин. Но у нарцисса листья и цветы также ядовиты, так как в них имеются оксалаты, которые вызывают сильную боль в горле, если будут съедены.

Гортензия

Цианогенные гликозиды, которыми богато это растение, особенно высокую концентрацию имеют в цветках и листьях. Собака, съевшая их, будет страдать от тошноты и диареи, помимо многих других симптомов, требующих немедленно визита к ветеринару. От этого растения животное нужно держать как можно дальше.

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Олеандр

Красивое растение является смертельно ядовитым как для собак, так и для других млекопитающих, включая человека. Больше всего токсинов в корнях и стеблях, но даже один съеденный листочек может привести к чудовищным последствиям. Если у вас есть собака, то ни в коем случае не следует выращивать олеандр, который также чрезвычайно опасен для детей. Первыми признаками отравления являются потеря координации и сонливость.

Рододендрон

Нектар, цветы и листья этого растения невероятно токсичны. Симптомами отравления будут невозможность стоять, проблемы со зрением. Затем последуют судороги и кома. В течение двух дней может наступить смерть. Если у вас возникнет подозрение, что ваше животное съело это растение, немедленно отправляйтесь к ветеринару.

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Фото: ambius.com