Зомби среди животных: мокрица, которая превращает крабов в нянек

Ну как, вы теперь представляете насколько ограничена фантазия режиссеров и сценаристов, которые создают фильмы про зомби. Природа всегда на сотню шагов впереди. А раз так, то продолжим знакомить вас с мрачным и жестоким миром живой природы, в частности с тем, как одни живые организмы превращают в зомби других.

Фото:hightech.fm

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Зомби среди животных: оса-наездник

Зомби среди животных: изумрудная оса и кошачьи паразиты

Червь-волосатик.

Многие, наверно, могли обнаружить, находясь возле водоема, довольно неприятных длинных существ. Это и есть червь-волосатик. Это существо является паразитом, но при этом для человека или других крупных животных он опасности не представляет. Даже если человек случайно проглотит личинку этого червя, то она позже просто выведется из организма не причинив никакого вреда.

Этот червь опасен только для насекомых и в первую очередь для кузнечиков и сверчков. Как только личинка червя попадает в организм прыгающего насекомого, то она в полном смысле слова заставляет его покончить с собой. Все происходит следующим образом. Когда личинка вырастает, то новому только что родившемуся червю нужно срочно оказаться в воде. Поэтому он начинает выделять специальные белки, которые действуют на нервную систему хозяина. Сверчок или кузнечик начинают вести себя мягко говоря странно. Как одержимое, заражённые существо мечется в поисках водоема и как только находит его, то сразу бросается в воду. Червь понимая, что оказался в своей родной среде, сразу покидает тело своего хозяина, ну а тот остается дергаться на поверхности. Тут у него только два пути, он может утонуть или быть съеден голодными рыбами.

Заботливая саккулина.

Ну не все так печально в живой природе. Не все паразиты стараются свести свою жертву в могилу. Есть и довольно заботливые существа, которые стараются как можно дольше продлить жизнь того, чье тело они используют. И тут на арену выходит маленький рачок под названием саккулина. Это существо заботится о хозяине, но при этом полностью его контролируя и предварительно стерилизовав.

В качестве существа на котором паразитирует этот рачок выступают крабы. Саккулина крепится к панцирю краба и постепенно втягивается внутрь. Во время развития личинка саккулина проникает во все сочленения краба и полностью перестраивает жизнь хозяина под свои нужды. Первым делом паразит стерилизует своего хозяина. Дальше он заставляет его усиленно питаться. Когда саккулина вырастает, то откладывает икру. Но делает она это там, где ее откладывает краб, а именно под хвостом. Краб, не ведая, что творит, начинает трепетно ухаживать за этой чужой для него икрой. В оплату за такую заботу, саккулина умудряется продлевать жизнь своего заботливого хозяина. Исследования показали, что заражённые крабы живут намного дольше, чем их обычные здоровые собратья.

Продолжение следует...

Фото: natworld.info