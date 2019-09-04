Зомби среди животных: оса-наездник

Что мы знаем о зомби? Скорее всего наши познания ограничиваются фильмами, где мертвецы восстают из могил и бродят, волоча за собой ногу. Но наш мир значительно интересней, а под час и страшней, чем фантазия режиссера. Явление, которое мы называем "зомби" далеко не редкость, если брать живую природу. И сегодня мы расскажем о том, что же представляет собой это явление и какие паразиты его вызывают.

И для начала надо сказать, что паразит не обязательно должен быть вирусом или бактерией. Среди тех, кто может превратить живое существо в настоящего зомби можно встретить грибы, членистоногих и конечно же червей.

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Оса-наездник.

Если и есть среди насекомых настоящий колдун вуду, то безусловно это Glyptapaneteles. Она действует очень продуманно и хладнокровно. Первым делом эта оса подбирает подходящую жертву. В список потенциальных жертв могут входить пауки, гусеницы, тараканы, жуки или личинки жуков. От обычной осы это насекомое отличается отсутствием жала. Роль жала заменяет орган, который называется яйцеклад. Именно с помощью этого длинного и тонкого органа оса помещает в свою жертву будущих паразитов.

Обнаружив подходящую жертву, насекомое вводит в ее тело специальный яд, который обездвиживает ее. Далее оса помещает в тело жертвы свои яйца и при этом вводит еще и вирус, который снижает иммунитет хозяина. За один раз оса способна отложить около восьмидесяти яиц.

Любопытно, но если заражение осой происходит с личинкой или гусеницей, то они просто перестают развиваться. Другими словами, гусенице не суждено превратиться в бабочку. То есть насекомое так и остаётся пребывать только в одной стадии развития. Теперь у него другая задача. Очень скоро оно станет нянькой и одновременно кормом для нового поколения ос.

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После того, как личинки вылупятся, они начинают активно поедать плоть хозяина. Но при этом делают это очень избирательно. Они не трогают те органы, которые обеспечивают насекомому жизнь. Через какое-то время часть паразитов выходит из тела хозяина и прилипают к листику, чтобы окуклится. Но часть остается в теле жертвы. Причем сама жертва яростно защищает паразитов внутри себя. Но это все равно ей не поможет и после того, как личинки покинут кокон нянька все равно погибнет.

В случае если жертвой осы станет паук, сценарий развивается интересней. После заражения паук делает паутину, которой будут пользоваться те, кто скоро его убьет. Потом он прячется в убежище и ждёт, когда личинки убьют его прогрызая путь на свободу через его тело. Несмотря на свирепость этого насекомого, для человека оса не опасна.

Продолжение следует…

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Фото: de. wikipedia.org