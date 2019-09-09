Зомби среди животных: изумрудная оса и кошачьи паразиты

Мы продолжаем наш рассказ о зомби животного мира. Вернее, мы рассказываем о том, как различным существам удается брать под контроль другие виды и при этом делать так, что те готовы пожертвовать ради них жизнью.

Фото: zooblog.ru

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Изумрудная оса: красивая и смертоносная

Изумрудная оса тоже является очень ловким манипулятором. В отличие от осы-наездницы, о которой мы рассказали в первой части, изумрудная оса сама роет убежище для своего потомства. Приготовив уютную нору, оса отправляется на поиски жертвы. Как правило, в качестве кандидата на инкубатор выбирается таракан. Обнаружив подходящую жертву, оса наносит ей два укуса. Причем делает это очень интересным способом. Первый укус производится для того, чтобы слегка обездвижить жертву. Причем ей надо сделать так, чтобы жертву не парализовало полностью иначе ей будет не дотащить ее до норы. Второй укус производится в голову и непосредственно в мозг вводится специальное вещество, которое подавляет волю насекомого. В итоге таракан частично обездвижен и полностью подчинен воле осы. После чего она без труда просто заводит его в свое логово.

Естественно нора станет могилой для таракана. Уже находясь в норе, оса отложит яйца в тело живого инкубатора, после чего выберется наружу и плотно закроет вход камешком. Родительская забота на этом закончена. Что ещё надо, ведь теперь потомство в безопасности и обеспечено пищей.

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Крысы зомби.

Существует интересный одноклеточный организм под названием токсоплазма. Как правило он обитает в организме обычных домашних кошек. А вот попасть в организм кошки этот одноклеточный паразит может при помощи промежуточного носителя, которым является обычная мышь или крыса. Удивительно, но чтобы попасть в организм кошки, это микроскопическое существо может полностью поработить другое, достаточно крупное животное, которому не повезло и оно заразилось. Суть в том, что если такой грызун, как крыса или мышь, заразились токсоплазмой, то происходит удивительное явление. Восприятие грызуна настолько меняется, что ему становится очень привлекателен запах кошек. И как только кошка окажется рядом, то несчастный грызун сам выйдет навстречу своей неминуемой смерти.

Почему же это одноклеточное так жаждет попасть в организм кошки? Только в ее организме это одноклеточное способно размножаться. Кстати токсоплазма очень опасна для человека. Особенно для беременных женщин. Этот паразит способен проникнуть через плаценту и убить плод. Но заразится человеку можно быстрее если поесть полусырого мяса, чем во время общения с кошкой. Поэтому не стоит бежать от каждой кошки, хотя и перегибать палку с ласками также не надо.

Продолжение следует…

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Фото: ohhmytop. ru