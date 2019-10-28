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Автор Ирина Гусакова

Отправляемся в путешествие: как оставить кошку в отеле для животных

Зоосфера » Кошки print

Путешествие может быть тяжелым само по себе. Особенно тяжелым оно может стать, если вам приходится оставить дома любимую кошечку. Чтобы не испортить себе отдых мыслями о том, как там себя чувствует и что поделывает ваш мурлыкающий истребитель диванов, можно взять его с собой. Но это создаст еще больше сложностей. И тогда приходит идея оставить усатого и полосатого уничтожителя тапок в отеле для кошек.

Если ваша кошка молодая и здоровая, тогда специальный отель для животных будет лучшим выбором. Некоторые из ветеринарных клиник предлагают схожие услуги, но нет никакой гарантии, что ваша кошка получит там достаточно внимания и ухода, поскольку персонал вынужден выполнять и свои ветеринарные обязанности. Некоторые клиники не работают по воскресеньям, а это означает, что до утра понедельника животное будет в маленькой клетке. Оставлять животное в клинике или специальном госпитале следует только в том случае, если оно нуждается в медицинском уходе или приеме лекарств.

Выбрав отель, посетите его лично заранее, каким бы привлекательным он ни выглядел на фотографиях. В некоторых современных отелях для кошек имеются большие и уютные кошачьи домики и игровые площадки, а также веб-камеры, позволяющие вам наблюдать за своим питомцем. В некоторых отелях позволяют останавливаться как кошкам, так и собакам. Ответственный отель для кошек позволит вам совершить тур по всем его помещениям, посмотреть, как живут в нем кошки. Лучше при этом не предупреждать о своем прибытии, чтобы понять, как действительно выглядит и пахнет заведение.

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Проведите маленькое исследование, почитайте отзывы клиентов, попытайтесь выяснить, не имели ли дела с этим отелем ваши друзья или знакомые. Заранее зарезервируйте место для кошки, чтобы не оказаться в последний момент перед фактом отсутствия мест. Расспросите персонал о часах приема животных и выясните возможность для животного остаться на несколько дополнительных дней в случае непредвиденных обстоятельств и то, какие требования имеются в отеле относительно прививок и справок от ветеринара.

Собирайтесь тихо. Кошки очень наблюдательны и сразу же заметят, если что-то изменится в ежедневном распорядке. Некоторые кошки, особенно если они уже знают процедуру отъезда, могут впасть в ярость при виде сумок или наблюдая за вашими сборами. Поэтому собирайтесь тихо, желательно когда кошка находится в другой комнате. Спрячьте собранные сумки в шкафу, чтобы кошка их не увидела.

Приготовьте пищу и лакомства, которыми вы сопроводите кошку в отель. Еды приготовьте на срок на три дня больше, чем предполагаемое время пребывания кошки в отеле. Сделайте такой же запас любых средств для ухода или лекарств, которые могут потребоваться животному. Некоторые отели могут просить вас начать кормить кошку тем кормом, который они используют, но производите перемену постепенно, так как резкое изменение питания может вызвать расстройство желудка и приведет к тому, что кошка будет отказываться от еды. Не забудьте оставить все свои контактные данные, а также контакты ветеринара, знакомого с животным, на случай непредвиденных обстоятельств.

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Фото: i.mycdn.me

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