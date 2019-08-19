Правильный уход за хомяками

Бытует мнение, что хомяки — самые неприхотливые домашние животные, за ними не нужно тщательно следить. Данное мнение неправильно. Любое животное требует ответственного отношения. Следует навсегда запомнить: "Ты в ответе за тех, кого приручил". Эта фраза очень точно выражает то, каким настоящий человек должен быть. Чтобы продлить короткую, к сожалению, жизнь хомячка, хозяин обязан знать о правильном уходе.

Выбор клетки для зверька и места нахождения в квартире — важный элемент общего ухода. Клетка должна быть просторной, с различными лазейками, колесом, домиком для сна. Какой бы не была просторной клетка, хомяку все равно не будет хватать места, чтобы побегать, устанавливая колесо, вы решаете данную проблему. Домик необходим для сна хомяка. Грызун спит днем, когда в зашторенные окна все равно попадает свет. Поэтому домик спасает питомца от света, делает пребывание в клетке более уютным. Обязательно нужно соблюдать в комнате температурный постоянный режим — 20-24 градуса, без сквозняков. Если в комнате очень жарко, лучше использовать кондиционер. Возле батареи клетку ставить не стоит. Хомяки не переносят резких запахов, дыма, шума.

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Все знают, за хомяками нужно хорошо убирать, иначе запах присутствует не самый приятный. Ежедневно выбрасывайте из клетки остатки еды, и закапанные запасы, которые могут быстро портиться, гнить.

Дно клетки должно хорошо засыпаться наполнителем, кукурузным, целлюлозным, опилочным. Уборку делать необходимо ежедневно. Чистота и гигиена — главный залог здоровья питомца. Полная замена наполнителя требуется не чаще трех раз в месяц. Если заниматься полной чисткой почти ежедневно — это приведет к стрессу, нервному срыву у хомяка.

По своей натуре, хомяк — одиночное животное, поэтому к частому общению не привыкшее, особенно с людьми, даже с хозяином. Если вы хотите, чтобы ваш питомец вас не боялся, не испытывал агрессию, придется потратить много времени на дрессуру. Сразу после покупки не стоит тискать животное, так как переезд — огромный стресс. Дайте ему привыкнуть к новому помещению пару дней, затем к вашему запаху, голосу. На начальном этапе принято при кормлении говорить кличку хомяка. Скоро животное привыкнет, станет спокойно брать пищу из рук, радоваться вашему появлению.

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Сильно не сдавливайте животное, не бросайте на кровать, аккуратно с ним обращайтесь, он маленький и может легко получить травму.

Ни в коем случае не будите днем хомяка, нельзя брать в руки со спины, у животного появляется страх — ассоциация нападения хищного зверя, делать резкие движения. При правильном соблюдении всех условий, ваш хомяк будет жить и радоваться жизни.

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Фото: bunny24.ru